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F.Bahçe Akhisarspor hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Spor / 07 Aralık 2018 Cuma 15:36
F.Bahçe Akhisarspor hazırlıklarına başladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Giresunspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, yüzünü lige döndü. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Akhisarspor mücadelesi hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla başladı.

Teknik Sorumlu Erwin Koeman yönetiminde yapılan antrenmanda Giresunspor karşısında görev alan oyuncular idmanı rejenerasyon ile tamamladı. Diğer futbolcular ise salonda yaptıkları core çalışmalarıyla antrenmana başladı.

Hazırlıkların ikinci aşamasında ise kademeli koşu programı uygulanarak, çalışma noktalandı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni kaleci antrenörü Alper Boğuşlu da idmanda yer aldı.

Sarı-lacivertli takım, yarın yapacağı antrenmanla Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

9 AralıkFenerbahçeZiraat Türkiye KupasıGiresunspor


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