Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya geldi. Geçen hafta aldığı derbi galibiyetiyle morallenen ve son 3 resmi maçını kazanan Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında 0-0 berabere kaldı.



Zirve ile puan farkını kapatma şansını kullanamayan Beşiktaş, 25 puanla 3. sırada kaldı. Sergen Yalçın yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor ise ligde oynadığı 15. maçında ilk beraberliğini aldı ve 16 puanla 13. sırada kaldı.



Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Aytemiz Alanyaspor ise Rizespor deplasmanına gidecek.









