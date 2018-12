Galatasaray'ın cezaları onandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile sarı-kırmızılı futbolcu Serdar Aziz'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen cezalarını onadı.



TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Galatasaray Kulübünün 14 Kasım'da internet sitesinden yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe verilen 100 bin lira para cezası ile kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezalarının Tahkim Kurulu tarafından onandığı belirtildi.



Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Atiker Konyaspor ile yapılan maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç men ve 13 bin lira para cezası alan Galatasaraylı futbolcu Serdar Aziz'in de cezalarının onandığı kaydedildi.