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Galatasaray ara vermedi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında evinde Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Spor / 06 Aralık 2018 Perşembe 13:09
Galatasaray ara vermedi

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dün Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Keçiörengücü maçında tam süre alan futbolcular, günü salonda yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise antrenmana koordinasyon ile ısınmayla başladı.

Ardından pas çalışması ve dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise çift kale taktik oyun gerçekleştirildi.

Antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayarak maç için kampa girecek.

Çaykur RizesporMetin OktayTeknik DirektörTürkiyeKeçiörengücü


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