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Fener Panathinaikos deplasmanında

Lider Fenerbahçe, THY Euroleague’in 11. haftasında Yunanistan deplasmanında Panathinaikos’a konuk olacak.

Spor / 06 Aralık 2018 Perşembe 11:09
Fener Panathinaikos deplasmanında

Fenerbahçe, THY EuroLeague 11. haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’a konuk olacak. Müsabaka yarın TSİ 22.30’da OAKA Spor Salonu’nda oynanacak. Ligde geride kalan 10 haftada sarı-lacivertliler 9 galibiyet, 1 mağlubiyetle ve averajla liderlik koltuğunda otururken, Pana ise 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ile 8. sırada yer alıyor.

EUROLEAGUE’DE 20. RANDEVU

İki takım Euroleague’de daha önce 19 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 9 kez parkeden galip ayrılırken, Panathinaikos ise 10 kez rakibini mağlup etti. Geçtiğimiz sezon oynanan iki müsabakada Pana evinde 70-68, Fener’de sahasında 67-62 mağlup etti.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Bu sezon Euroleague’de Fenerbahçe, 84.8 sayı ortalamasıyla oynarken, rakibi Panathinaikos ise 80.1 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely 13.9 sayı ortalamasıyla takımını sırtlıyor. Yunan temsilcisinde ise Keith Langford 12.1 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

FenerbahçeYunanistanPanathinaikos


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