Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın, 8 Aralık Cumartesi, 9 Aralık Pazar ve 10 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan ve Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen haftanın hakemleri şöyle:



Yarın



20.00 Alanyaspor - Beşiktaş: Alper Ulusoy



8 Aralık Cumartesi



13.30 Sivasspor - Göztepe: Arda Kardeşler



16.00 Trabzonspor - Atiker Konyaspor: Mete Kalkavan



19.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık



9 Aralık Pazar



13.30 BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler



16.00 Bursaspor - Antalyaspor: Fırat Aydınus



19.00 Akhisarspor - Fenerbahçe: Bülent Yıldırım



10 Aralık Pazartesi



20.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır



20.00 Kasımpaşa - Kayserispor: Serkan Çınar



