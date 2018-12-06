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15. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Spor / 06 Aralık 2018 Perşembe 12:04
15. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın, 8 Aralık Cumartesi, 9 Aralık Pazar ve 10 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan ve Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen haftanın hakemleri şöyle:

Yarın

20.00 Alanyaspor - Beşiktaş: Alper Ulusoy

8 Aralık Cumartesi

13.30 Sivasspor - Göztepe: Arda Kardeşler

16.00 Trabzonspor - Atiker Konyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

9 Aralık Pazar

13.30 BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Bursaspor - Antalyaspor: Fırat Aydınus

19.00 Akhisarspor - Fenerbahçe: Bülent Yıldırım

10 Aralık Pazartesi

20.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

20.00 Kasımpaşa - Kayserispor: Serkan Çınar

Çaykur RizesporAnkaragücüYeni MalatyasporMedipol BaşakşehirMerkez Hakem Kurulu


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