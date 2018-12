Yılın futbolcusu seçilmeyen yıldızlar

France Football dergisinin 1956-2009 yıllarında verdiği Ballon d'Or (Altın Top) ile FIFA'nın 1991-2009 senelerinde dağıttığı Dünyada Yılın Futbolcusu ödülü, 2010'da FIFA Altın Top adı altında birleşti. Ortaklığın 2016'da sona ermesiyle FIFA, 'En İyiler' ismiyle ayrı bir ödül töreni organize etmeye başladı.



Thierry Henry, Andres Iniesta, Steven Gerrard, Alessandro Del Piero gibi oynadıkları futbol ve kazandıkları kupalarla iz bırakan ve Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Antoine Griezmann gibi son yıllarda performanslarıyla öne çıkan isimler, bu ödüllerden birine layık görülmedi.



Başarılarına karşın futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerini kazanamayan isimler arasında öne çıkanlar şöyle:



- Thierry Henry



Kariyerine Fransa'nın Monaco Kulübünde başladıktan sonra İtalya'da Juventus, İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Barcelona ve ABD'de New York Red Bulls formalarıyla toplam 792 maça çıkan Henry, 360 gol attı.



Şu an Monaco'nun teknik direktörlüğünü yapan 41 yaşındaki Henry, 123 karşılaşmada 51 gol kaydettiği Fransa Milli Takımı ile dünya ve Avrupa şampiyonluğu yaşadı.



Eski Fransız futbolcu, Altın Top ödülünde 2003 yılında ikinci, 2006 yılında üçüncü oldu, 2003 ve 2004 yıllarında ise 'Dünyada Yılın Futbolcusu' ödülünde ise ikincilikle yetindi.



- Andres Iniesta



Altyapısına 12 yaşında girdiği Barcelona'ya 2017-18 sezonu sonunda veda eden Iniesta, A takım formasını giydiği 16 yıla 32 kupa sığdırdı. Iniesta, 2008 ve 2012'de Avrupa şampiyonluğu yaşadığı İspanya Milli Takımı'na, 2010'da tarihindeki ilk Dünya Kupası'nı kazandıran golü attı.



'Altın Top' ödülünde Barcelona'dan takım arkadaşı Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin ödülü aldığı 2010 yılında Iniesta ikinci olurken, 2011'de dördüncü, 2012 yılında ise 3. sırada yer aldı.



- Steven Gerrard



Henry gibi aktif kariyeri sonrası teknik direktörlüğe yönelen Gerrard, 710 maça çıktığı ve 9 kupa kaldırdığı Liverpool'un sembol isimleri arasına girdi. Liverpool'un, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Milan'a karşı yaptığı geri dönüşte önemli rol oynayan Gerrard, İngiltere Milli Takımı formasını da 114 kez giydi.



Glasgow Rangers'ı çalıştıran 38 yaşındaki eski orta saha oyuncusu, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdığı 2005'te UEFA Yılın Futbolcusu Ödülü'nü kazandı ancak Ronaldinho'nun kazandığı Altın Top ödülünde 3. sırada kaldı.



- Frank Lampard



İngiltere Championship ekiplerinden Derby County'nin teknik direktörlüğünü yapan 39 yaşındaki Lampard, 14 yıl formasını giydiği Chelsea ile 13 kupa kazandı.



Chelsea'de kulüp tarihinin en fazla gol atan futbolcusu olan Lampard, üst üste 164 maçta forma giyerek İngiltere Premier Lig rekoru kırdı.



2004 ile 2005 yıllarında İngiltere'de yılın futbolcusu ödülünü alan Lampard, 2005'te hem Altın Top hem de Dünyada Yılın Futbolcusu ödülünde 2. olarak en parlak yılını geçirdi.



- David Beckham



İngiliz temsilcisi Manchester United, İspanyol Real Madrid, ABD takımı Los Angeles Galaxy ve Fransız Paris Saint-Germain (PSG) ile 4 ayrı ligde şampiyonluk yaşayan tek İngiliz futbolcu Beckham, 1999'da Altın Top ödülünde, 1999 ve 2001 yıllarında da Dünyada Yılın Futbolcusu ödülünde 2'nciliği elde etti.



- Alessandro Del Piero



İki ödüle de ulaşamayan yıldız futbolculardan biri de İtalya Serie A'nın güçlü ekiplerinden Juventus ile özdeşleşen İtalyan forvet oyuncusu Del Piero. 1993 yılında Padova'dan transfer edildikten sonra 2011-12 sezonu sonuna kadar Juventus forması giyen, 705 maçta 290 gol atan Del Piero, 1997-98 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı (10) oldu.



91 kez terlettiği İtalya Milli Takımı formasıyla 2006'da Dünya Kupası şampiyonluğuna uzanan 44 yaşındaki eski futbolcunun, ne France Football ne de FIFA ödüllerinde derecesi bulunuyor.



- Dennis Bergkamp



İsveç'te düzenlenen 1992 Avrupa Futbol Şampiyona'sında ve Ajax formasıyla Avrupa'da gol kralı olan Hollandalı golcü Bergkamp, özellikle Arsenal kulübündeki performansıyla akıllarda yer etti.



49 yaşındaki eski futbolcu, Altın Top ödülünde 1993 yılında ikinci, 1992 yılında ise üçüncü oldu. Bergkamp, Dünyada Yılın Futbolcusu ödülünde ise 1993 ve 1997'de üçüncülüğe layık görüldü.



- Zlatan Ibrahimovic



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 kulüp formasıyla (Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, PSG) tek oyuncu unvanının sahibi 37 yaşındaki santrafor Ibrahimovic, 4 farklı ligde (Hollanda, İtalya, İspanya, Fransa) şampiyonluk yaşadı.



İsveç Milli Takımı formasını 116 defa giyen ve kariyerini ABD kulübü Los Angeles Galaxy'de sürdüren Ibrahimovic, dünya çapındaki bireysel ödüllerde dereceye giremedi.



- Neymar



Brezilya'nın Santos Kulübünde sergilediği performans sonrası 2013 yazında Barcelona'nın transfer ettiği Neymar, 2017 yazında ise PSG'nin kendisi için ödediği 222 milyon avro bonservisle 'tarihin en pahalı futbolcusu' unvanını aldı.



Brezilya Milli Takımı'nda 96 maçta 60 gole ulaşan 26 yaşındaki Neymar, 2015'te FIFA Altın Top, 2017'de ise Altın Top ve FIFA En İyiler ödüllerinde 3'üncülüğü elde etti.



- Antoine Griezmann



Attığı gollerle 2014-15 sezonundan beri oynadığı Atletico Madrid'in başarısında büyük pay sahibi olan Griezmann, Fransa Milli Takımı'nın 2018 dünya şampiyonluğu ve 2016 Avrupa ikinciliğinde de önemli rol oynadı.



27 yaşındaki forvet oyuncusu, Altın Top ödülünde 2016 ve 2018, FIFA En İyiler ödülünde ise 2016 oylamayı 3. sırada bitirdi.