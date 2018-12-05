FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde beşinci pencerede oynanan maçların ardından, Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası'na 5. kez katılma hakkı elde eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Başantrenör Ufuk Sarıca ve oyunculardan Semih Erden ile Scottie Wilbekin Uluslararası Basketbol Federasyonu'na (FIBA) açıklamalarda bulundu.



Eleme maçları devam ederken Dünya Kupası'na katılmayı garantiledikleri için oyuncularıyla gurur duyduğunu belirten Ufuk Sarıca, “Bütün oyuncularımız maçlarda kalplerini sahaya koyarak iyi mücadele ettiler ve her zorluğa rağmen başarılı olabileceklerini gösterdiler. Kulüplerinde çok süre alamayan oyuncularımıza bu maçlarda fırsat tanıdık. Onlar da büyük maçlarda oynayacak güce ve yeteneğe sahip olduklarını kanıtladılar. Biz takım olarak bir geçiş sürecindeyiz, yeni bir jenerasyon oluşturuyoruz. Takımımızda fazla sayıda genç oyuncumuz var ve böyle maçlarda yer alarak deneyim kazanıyorlar. Bunu hep söylüyorum, çünkü bir yandan jenerasyon değişikliği yaparken, bir yandan da iyi sonuçlar almayı başardık. Daha oynanacak maçlarımız olmasına rağmen, Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledik. Bunu da bütün oyuncularımız, kulüplerimiz ve federasyonumuzun desteği ile hep birlikte yaptık. Basketbol ailemize teşekkür ediyorum. Şu anda sanıyorum gelecek 12 yılın takımını oluşturuyoruz. Gelecekten ve genç oyuncularımızdan çok ümitliyim” şeklinde konuştu.



Semih Erden: 'Çin'de hedefimiz büyük'



Milli takımın kaptanı Semih Erden ise, Çin'e gitmeyi garantileyerek en büyük hedeflerine ulaştıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, 'İşimiz henüz bitmedi. Şu ana kadar iyi geldik ancak şimdi yeni hedefler bizi bekliyor. Dünya Kupası çok büyük bir organizasyon ve bunun farkındayız. Oraya gidene kadar takım olarak yapmamız gereken çok şey var. Kaliteli oyunculardan oluşan iyi bir takımımız var ve Çin'e tam kadro gideceğiz. Dünya Kupası'na kadar her gün özveri ile hazırlanacağız. Orada da hedefimiz büyük, başarılı olmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.



Scottie Wilbekin: 'Türk Milli Takımı ile birlikte olacağım için çok heyecanlıyım'



FIBA Dünya Kupası'nda yer alacak olmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu belirten Scottie Wilbekin de, “Daha önce böyle büyük bir tecrübe hiç yaşamadım. Dünya Kupası'na katılacak olmak gerçekten çok heyecan verici. Benim için büyük bir gurur ve böylesine büyük ve önemli bir şeyin bir parçası olacağım için çok mutluyum. Daha önce Çin'de de, Dünya Kupası'nda da bulunmadım. Orada Türk Milli Takımı ile birlikte olacağım için çok heyecanlıyım. Çin'e kadar elimizden gelen en iyi şekilde hazırlanıp, orada kazanabildiğimiz kadar maç kazanmaya çalışacağız” dedi.



