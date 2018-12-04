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Galatasaray'dan 'Kulüpler Birliği Vakfı' toplantılarına katılmama kararı

Galatasaray, Kulüpler Birliği Vakfı’nın toplantılarına katılınmayacağını açıkladı.

Spor / 04 Aralık 2018 Salı 19:57
Galatasaray'dan 'Kulüpler Birliği Vakfı' toplantılarına katılmama kararı

Galatasaray Kulübü, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yaptığı açıklama sonrası, vakfın toplantılarına katılmama kararı alındığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 'Kuruluşundan bu yana mensubu olduğumuz ve yönetim kurulunda da bulunduğumuz Kulüpler Birliği Vakfı'nın, yönetim kurulu kararı olmaksızın, 28 Kasım 2018 Çarşamba günü yapmış olduğu yazarı meçhul, her üyeye farklı aktarıldığı görülen açıklama, Türk futbol ailesini derinden sarsmıştır. Bu, Türk futbol camiasını ayrıştırmaya, ötekileştirmeye ve bölmeye yönelik, haddini aşan bir açıklamadır. Bununla birlikte, metinde yer alan eşit, adil, dürüst, hilesiz oyunla ilgili temennileri yürekten paylaşıyoruz. Bu bağlamda, ilkeli duruşlarını koruyan Anadolu Kulüplerine, dürüst futbol adına teşekkür ediyoruz. Türk futbolunun birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik bu bildiri, sonuçsuz kalacak bir çabanın eseridir. Bu aşamada, Galatasaray Spor Kulübü olarak, söz konusu açıklama geri çekilene ya da tüm paydaşların vicdanını rahatlatacak şekilde düzeltilene dek, Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantılarına katılmayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz' denildi.

Kulüpler BirliğiGalatasaray


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