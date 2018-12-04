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G.Saray kupa maçına hazır

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk ayağındaki Keçiörengücü ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi son antrenmanını yaptı.

Spor / 04 Aralık 2018 Salı 14:22
G.Saray kupa maçına hazır

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda son lig maçında tam süre alan oyuncular, yenilenme çalışması kapsamında kendi nabız aralıklarına göre aerob koşu ve bireysel çalışma yaptı. Diğer oyuncular ise 15 dakika süren ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu ile antrenmana başladı.

Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale taktik oyun gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sarı-kırmızılılar, bugün saat 14.00'te özel uçakla Ankara'ya gidecek. Galatasaray'ın Keçiörengücü karşılaşması için kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

'Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Recep Gül, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Abdussamed Karnuçu, Ali Yavuz Kol, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sefa Özdemir.'

Galatasaray ile Keçiörengücü arasındaki karşılaşma yarın saat 13.00'te Aktepe Stadı'nda başlayacak.

Martin LinnesYuto NagatomoAhmet ÇalıkSelçuk İnanKeçiörengücü


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