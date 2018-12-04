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Fenerbahçe'de Valbuena şoku

Fenerbahçe’de dün oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanan Valbuena’nın sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edildi. Fransız yıldızın 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Spor / 04 Aralık 2018 Salı 17:27
Fenerbahçe'de Valbuena şoku

Fenerbahçe’den, dün Kasımpaşa ile oynanan maçta sakatlanan ve yerini 66. dakikada Frey’e bırakan Valbuena’nın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa maçında sakatlanan Futbol A Takımı oyuncumuz Mathieu Valbuena’nın kulübümüzün sağlık ekibi tarafından yapılan tetkiklerinin ardından, MR raporunda sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Fransız yıldızın 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sağlık Ekibi


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