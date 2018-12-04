Türkiye Futbol Federasyonunun sitesinden PFDK sevklerine ilişkin yapılan açıklama şöyle:



"Çaykur Rizespor Kulübü’nün 30.11.2018 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,



AYTEMİZ ALANYASPOR



Aytemiz Alanyaspor Kulübü’nün 30.11.2018 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,



DEMİR GRUP SİVASSPOR



Demir Grup Sivasspor Kulübü’nün 01.12.2018 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 9/2. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,



KAYSERİSPOR



Kayserispor Kulübü’nün 01.12.2018 tarihinde oynanan Kayserispor-Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,



Kayserispor teknik sorumlusu Ertuğrul Sağlam’ın aynı müsabakadaki ’sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 02.12.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,



TRABZONSPOR



Trabzonspor antrenörü Hüseyin Çimşir’in 01.12.2018 tarihinde oynanan Kayserispor-Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ’sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 02.12.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,



BEŞİKTAŞ



Beşiktaş Kulübü’nün 02.12.2018 tarihinde oynanan Beşiktaş-Galatasaray Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,



Beşiktaş idarecisi Metin Albayrak’ın aynı müsabakadaki ’hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 04.12.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,



GALATASARAY



Galatasaray Kulübü’nün 02.12.2018 tarihinde oynanan Beşiktaş-Galatasaray Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, ’saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve ’talimatlara aykırı hareketleri’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı’nın 13/5. maddesi, 13/8. maddesi ve 14/2. maddeleri uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."



