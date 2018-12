Çanakkaleli Serbest Dalış Dünya Rekortmeni Milli Sporcu Derya Can’ın başarılarla dolu bir hayatı bulunur. İki çocuk annesi ve öğretmen olan Derya Can’ın 9 tane dünya rekoru ve 60’ı geçik ise Türkiye rekoru bulunuyor. Yaklaşık 15 senedir Milli Takım’da yarışan Can, 17 senedir de serbest dalış sporuyla uğraşıyor. Milli Sporcu Can en son 24 Kasım’da Salda Gölün’de 2 dakika 5 saniyede paletsiz sabit ağırlık kategorisinde tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekorunu 68 metreye çıkardı. Bu dünya rekorunu Milli Sporcu Can, sponsor bulamayarak, kredi çekerek kırdığını ifade etti.



Serbest Dalış Dünya rekortmeni, 9 tane dünya rekoru bulunduğunu ve 60’ı geçik Türkiye rekoru olduğunu ifade eden Milli Sporcu Derya Can, “Yaklaşık 15 senedir Milli Takım’da yarışıyorum. 16-17 senedir de serbest dalış sporuyla uğraşıyorum. Spor hayatım 8 yaşında atletizmle başladı.



Böyle sporun içinden, spordan kopmadan bir hayatım devam ediyor” dedi.



‘Hayatımda önce çocuklarım ve ailem daha sonra spor hayatım ve yaşantım geliyor’



2 tane çocuğunun olduğunu ve bunun kendisine bir engel olmadığını belirten Can, “Bence aslında bu engel değil. Ben öyle düşünüyorum. 8 yaşında oğlum, 3 yaşında da kızım var. Oğlumun dersleriyle ilgilenmem gerekiyor. Kızımda çok küçük ona da ayrı ilgi göstermem gerekiyor ama ben hepsini bir önem sırasına koyduğum için hayatımda önce çocuklarım ve ailem daha sonra spor hayatım ve yaşantım geliyor. Hepsini yürütebiliyorum. Benim arkamda bu rekorları kırıyoruz ama çok önemli bir ekip var. Ekiple birlikte yapıyoruz. Bu çekirdek ekibimiz çok fazla insandan oluşmuyor. 5-10 kişilik bir ekibiz ama ortak kararlar alıp doğru neyse onu uyguluyoruz. O açıdan da benim işimi çok kolaylaştırıyorlar. Ben sadece dalıp çıkıyorum ve antrenman yapıyorum” diye konuştu.



‘Bu rekor için kredi çektik’



Salda gölünde son kırdığı dünya rekorunun diğerlerinden farklı olmasının tatlı suda olması olarak belirten Can, “Bizim için dalışlarda en büyük kriter tatlı su ya da tuzlu olması derin dalışta. Tuzlu suda bütün rekorları kırdıktan sonra dedik, ‘tatlı suda dünya rekorları kıralım.’ Tatlı suda kırdığımız dünya rekorunun en zorluğu soğuk suydu. Dipte su 4-5 dereceye kadar düşüyordu. Nereden bakarsanız bir buz altı dalışına yakın soğukluktaydı. Çünkü Avusturya’da buz altı dünya rekoru kırdığım için onunda ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bu da ona yakın zorluktaydı. Hatta onda yatay dalışta rekor kırmıştım. Bunda derin dalıştaydı. Derin dalış daha zor olduğu için. Çünkü bazı teknik konular var. Ondan daha zordu. Am tabi ki aştık. Sponsor bulamadık. Bu rekor için kredi çektik. Bu zorluklarla savaşırken, ekip arkadaşlarım hep beni motive ettiler. Bu motivasyon sonucunda da bu zorlukların üstesinden gelip kariyerimdeki 9’uncu dünya rekorunu kırdım” şeklinde konuştu.



‘Maddi ya da ayni yardımların yüzde yüzü vergiden düşülüyor markalarda’



Türkiye’de sponsorluk yasası diye bir şey olduğunu ve birçok firmanın bunu bilmediğini ifade eden Can, “Amatör sporcu olduğum için ben, basketbol, futbol profesyonel sporlar. Bunun dışında birçok sporda amatör spor olarak geçiyor ve firmaların, markaların ya da şirketlerin sporcuya yaptığı maddi desteğin yüzde yüzü vergiden düşülebiliyor. Bu sponsorluk yasası. Aslında bunu birçok insan bilmediği için amatör sporculara destek olmaktan çekiniyorlar. Ben ve ekibim bunu dile getirmeye çalışıyoruz. Bunu da bilinçlendirmek lazım. Çünkü bir amatör sporcuya yapılan yüz bin, iki yüz bin, üç yüz bin ya da beş yüz bin miktar hiç önemli değil. Maddi ya da ayni yardımların yüzde yüzü vergiden düşülüyor markalarda. Bunu bilinçlendirmek, bildirmek lazım” dedi.



‘Yüzde yüz bir dalış yapmayı tercih ettik’



Erkeklerin dünya rekorunu antrenmanda iki kere geçtiğini söyleyen Can, “ Fakat dünya rekoru denememizde 68 metreye dalmayı tercih ettim. Çünkü 75 metre erkeler dünya rekoruydu. Biz bunu iki kere geçmemize rağmen suyun ısısı inanılmaz derecede çok düştüğünden dolayı herhangi bir bayılma riski olmaması açısından yani yüzde on bile risk almadan yüzde yüz bir dalış yapmayı tercih ettik. 68 metreye de çok rahat bir dalışımı yapıp, dünya rekorunu ülkeme 24 Kasım’da kazandırdım” diye konuştu.