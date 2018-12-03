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Kadıköy'deki maçta kural hatası iddiası

Fenerbahçe ile Kasımpaşa'nın karşı karşıya geldiği karşılaşmada yaşanan penaltı pozisyonu ortalığı karıştırdı

Spor / 03 Aralık 2018 Pazartesi 22:02
Kadıköy'deki maçta kural hatası iddiası

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının 7. dakikasında yaşanan penaltı pozisyonu tartışma konusu oldu. Harun Tekin, Diagne'nin vuruşunda gol izni vermezken Edouk topu tamamladı ancak hakem, pozisyonu VAR'dan izledikten sonra golü iptal etti.

Eski hakem Ahmet Çakır ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada pozisyonda kural hatası olduğunu ve maçın tekrar edilmesi gerektiğini söyledi.

''NET BİR KURAL HATASI VAR!''

Ahmet Çakar, ''Sevgili arkadaşlar, bu maçta çok net bir kural hatası var. Penaltı vuruşu öncesi her iki takımdan da oyuncular ceza alanına erken giriyorlar ve bu durum VAR'da tespit ediliyor .Yoruma açık bir pozisyon değil sadece geometrik bir pozisyon. MAÇ TEKRAR EDİLMELİ.'' paylaşımında bulundu.



TOROĞLU: PENALTI TEKRAR EDİLMELİYDİ

Erman Toroğlu ise, ''Penaltıda iki takım da ihlal ediyor. 1 tane Kasımpaşalı oyuncu ihlal ediyor, geliyor atıyor. İptal, doğru. Peki, hakem arkadaş, VAR'daki arkadaşlar, siz acaba sezon başı göz muayenesine gittiniz mi? Burada verilecek tek karar var, penaltının tekrarı'' ifadelerini kullandı.

FenerbahçeHarun TekinAhmet Çakır


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