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G.Saray'da kupa mesaisi başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Spor / 03 Aralık 2018 Pazartesi 15:23
G.Saray'da kupa mesaisi başladı

Florya Metin Oktay Tesislerinde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Beşiktaş maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise dinamik ısınmayla antrenmana başladı.

Daha sonra pas destek çalışmaları yapıldı. Ana bölümde sınırlı alanda çift kale oyun oynanırken, son bölümde orta ve gol vuruşu çalışıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Keçiörengücü karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın saat 11.00’de yaptıktan sonra saat 14.00’te özel bir uçuşla Ankara’ya hareket edecek.

Metin OktayTeknik Direktörve GolBeşiktaşKeçiörengücü


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