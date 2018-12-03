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Fenerbahçe'ye Paşa çelmesi!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Spor / 03 Aralık 2018 Pazartesi 22:07
Fenerbahçe'ye Paşa çelmesi!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Kasımpaşa'nın gollerini 22 ve 54. dakikada Mbaye Diagne, kaydederken, Fenerbahçe'nin gollerini 44. dakikada Roman Neustadter ve 45. dakikada Kasımpaşalı Özgür Çek kendi kalesine attı.

Kasımpaşa'da Mbaye Diagne, 8. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Fenerbahçe, bu sonuçla 14. haftada puanını 14'e çıkardı. Kasımpaşa ise puanını 26'ya yükseltti.

Fenerbahçe, gelecek hafta Akhisarspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

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