Denizlispor haftayı 2. sırada kapattı

Denizlispor, Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında cumartesi günü Balıkesirspor Baltok’a konuk oldu. Mücadeleden golsüz eşitlikle ayrılan Denizlispor zirve takibini sürdürdü. 14. hafta itibari ile 29 puan toplayan Denizli temsilcisi, 34 puanlı Gençlerbirliği’nin ardından 2. sırada yer aldı. Denizlispor’u 28 puana sahip Gazişehir Gaziantep Kulübü takip etti.



Denizlispor ligin 15. haftasında pazar günü lider Gençlerbirliği’ni ağırlayacak.