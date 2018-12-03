Çakar'dan Cüneyt Çakır'a tepki

POZİSYON PENALTI, FAUL YOK
Verilen kararlarla ilgili Beyaz Futbol
yorumcusu Ahmet Çakar
'ın ne söyleyeceği merak edilirken, Çakar maçın hakemini yerden yere vurdu.
Çakar, Onyekuru pozisyonun penaltı olduğunu, Beşiktaş'ın penaltısından önce de faullün olmadığını belirtti.
İki pozisyonla ilgili Çakır'ı eleştiren Çakar 'Cüneyt Çakır
bir faredir. fare eski evlerde gelir küçük çocuklarına üfler. O üflemelerinde anestezi vardır sonra yavaş yavaş yemeye başlar. Bu akşam Cüneyt Çakır
çok büyük iki hata yapmıştır. Beşiktaş
'ın penaltısında önce verilen çift vuruş neye göre çift vuruştur. Pozisyon kafayla oynama yüksekliğinde değildir. Oyuncu ayakla oynama hakkı vardır. İhlali yapan futbolcu Mustafa Pektemek
'tir. Bu faul değildir, çift vuruş değildir. Sonrasında penaltı doğrudur. İkincisi Onyekuru gitti necip hamlesini yaptı, hakem penaltıyı çaldı. Mete Kalkavan
dedi ki bir daha seyret. İhlalin önceliği önemlidir. Onyekuru atmış gitmiş, Necip ayağını kaldırmış, çelmeyi takmış. Bir an sonra Onyekuru doğru eliyle topu önüne indiriyor.' diye konuştu.