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Çakar'dan Cüneyt Çakır'a tepki

Ahmet Çakar, Cüneyt Çakır'ın verdiği kararları sert bir dille eleştirdi.

Spor / 03 Aralık 2018 Pazartesi 00:23
Çakar'dan Cüneyt Çakır'a tepki
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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi 1-0'lık skorla Siyah - Beyazlılar kazandı.

Maçtan sonra Hakem Cüneyt  Çakır'ın verdiği ve vermediği kararlar tepki topladı. Çakır, Beşiktaş lehine bir penaltı verirken, Galatasaraylılar da iki pozisyonda penaltı bekledi.


POZİSYON PENALTI, FAUL YOK

Verilen kararlarla ilgili Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın ne söyleyeceği merak edilirken, Çakar maçın hakemini yerden yere vurdu.

Çakar, Onyekuru pozisyonun penaltı olduğunu, Beşiktaş'ın penaltısından önce de faullün olmadığını belirtti.

İki pozisyonla ilgili Çakır'ı eleştiren Çakar 'Cüneyt Çakır bir faredir. fare eski evlerde gelir küçük çocuklarına üfler. O üflemelerinde anestezi vardır sonra yavaş yavaş yemeye başlar. Bu akşam Cüneyt Çakır çok büyük iki hata yapmıştır. Beşiktaş'ın penaltısında önce verilen çift vuruş neye göre çift vuruştur. Pozisyon kafayla oynama yüksekliğinde değildir. Oyuncu ayakla oynama hakkı vardır. İhlali yapan futbolcu Mustafa Pektemek'tir. Bu faul değildir, çift vuruş değildir. Sonrasında penaltı doğrudur. İkincisi Onyekuru gitti necip hamlesini yaptı, hakem penaltıyı çaldı. Mete Kalkavan dedi ki bir daha seyret. İhlalin önceliği önemlidir. Onyekuru atmış gitmiş, Necip ayağını kaldırmış, çelmeyi takmış. Bir an sonra Onyekuru doğru eliyle topu önüne indiriyor.' diye konuştu.

 

Beyaz FutbolAhmet ÇakarBeşiktaşGalatasarayCüneyt Çakır


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