Çakar'dan Cüneyt Çakır'a tepki

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi 1-0'lık skorla Siyah - Beyazlılar kazandı.



Maçtan sonra Hakem Cüneyt Çakır'ın verdiği ve vermediği kararlar tepki topladı. Çakır, Beşiktaş lehine bir penaltı verirken, Galatasaraylılar da iki pozisyonda penaltı bekledi.



POZİSYON PENALTI, FAUL YOK



Verilen kararlarla ilgili Ahmet Çakar'ın ne söyleyeceği merak edilirken, Çakar maçın hakemini yerden yere vurdu. Verilen kararlarla ilgili Beyaz Futbol yorumcusu'ın ne söyleyeceği merak edilirken, Çakar maçın hakemini yerden yere vurdu.