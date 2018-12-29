Beyaz Gazete Ana Sayfa

Son golünü tabutta attı

Meksika’nın Tamulipas eyaletine bağlı Victoria şehrinde amatör futbol kulübü Deportivo Llamas’da forma giyen futbolcu Noe Acuna’nın hayatını kaybetmesinin ardından takım arkadaşları ölen takım arkadaşlarını sahaya getirerek tabutla gol attırdı.

Spor / 29 Aralık 2018 Cumartesi 16:35
Son golünü tabutta attı

Amatör futbol takımının oyuncuları ölen arkadaşlarının son isteğini yerine getirdi. Meksika’nın Victoria şehrinde amatör futbol takımı Deportivo Llasmas’da forma giyen Noe Acuna’nın hayatını kaybetmesinin ardından takım arkadaşları Acuna’yı sahaya getirerek tabutta gol attırdılar. Hayatını kaybetmeden önce takım arkadaşlarına ‘tabutta da olsa son golümü atmak isterim’ dediği bilinen Acuna’nın naaşı ailesi ve eşinden izin alınıp, semt sahasına getirilerek, kale önüne konuldu. Kaleciden başlayarak tüm takım arkadaşları aralarında paslaşırken, son olarak da tabuta çarptırılan meşin yuvarlak ağlara gitti.

Atılan golün ardından buruk bir gol sevinci yaşandı.

Futbol TakımıFormaAmatör


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar