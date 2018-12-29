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Serdar Aziz'den ilk açıklama

Galatasaray'da takımdan ayrılması gündemde olan milli futbolcu Serdar Aziz, Teknik Direktör Fatih Terim ile görüşme kararı aldı. Aziz, "Fatih Hoca'dan özür dilemek benim gücüme gitmez." dedi.

Spor / 29 Aralık 2018 Cumartesi 22:23
Serdar Aziz'den ilk açıklama

Galatasaray'da yönetimin menajerine 'Kulüp bulun' dediği Serdar Aziz'den flaş bir karar geldi. Sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağı konuşulan Serdar Aziz, Fatih Terim ile görüşme kararı aldı.

'FATİH HOCA'DAN ÖZÜR DİLEMEK GÜCÜME GİTMEZ'

Serdar Aziz, Galatasaray'dan gönderilecek olmasıyla ilgili karar için ilk kez konuştu ve 'Farkında olmadan böyle bir karar aldıracak kadar büyük bir hata yaptıysam, Fatih Hoca'dan özür dilemek benim gücüme gitmez.' dedi.



'MENAJERİMLE HİÇBİR KULÜPLE GÖRÜŞMEMESİNİ İSTEDİM'

Ayrıca Serdar Aziz, 'Fatih Hoca ile bir araya gelmeden menajerimle hiçbir kulüple görüşmemesini istedim.' diye konuştu.

28 yaşındaki defans oyuncusunun bu kararına Fatih Terim'in nasıl cevap vereceği henüz bilinmiyor. Hafta başında Serdar Aziz'in talebiyle ilgili yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Fatih TerimSerdar AzizGalatasaray


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