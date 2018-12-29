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Aatif ve Dirar'a af çıktı

Fenerbahçe Kulübü, bir süredir kadro dışı kalan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar’ı affetti.

Spor / 29 Aralık 2018 Cumartesi 16:09
Aatif ve Dirar'a af çıktı

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bir süre önce kadro dışı bırakılan Futbol A Takımı oyuncularımızdan Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar’ın durumu, teknik kadromuzdan gelen talep üzerine, yönetim kurulumuz tarafından tekrar değerlendirilmiştir. Her iki oyuncumuz da 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonu ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında; Futbol A Takımımızın 2 Ocak’ta Samandıra’da başlayacak, 3 Ocak’tan itibaren de Antalya’da devam edecek devre arası kampına dahil edilmiştir" denildi.

Lefter KüçükandonyadisDevre Arası


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