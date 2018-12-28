Galatasaray'da ayrılık

Süper Ligde oynnan Sivasspor maçı öncesinde mide bulantısı şikayetiyle kadroya alınmak istemeyen ve sonra Maldivler'e tatile gitmesiyle kriz yaratan Serdar Aziz konusunda taraflar anlaşmaya vardı.



TRT Spor'un son dakika haberine göre; Galatasaray Kulübü ve Serdar Aziz, karşılıklı sözleşme fesih kararı aldı.



4,5 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ



4,5 milyon euroya transfer olan Serdar Aziz, çıktığı 3 sezon boyunca çıktığı 51 maçta 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.





