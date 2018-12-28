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FIFA hakemlerimiz belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2019 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı. Alper Ulusoy FIFA listesinden çıkarılırken, yerine Ümit Öztürk dahil edildi.

Spor / 28 Aralık 2018 Cuma 14:55
FIFA hakemlerimiz belli oldu

Süper Lig Hakemleri, Süper Lig Yardımcı Hakemleri, A Klasman Hakemleri, A Klasman Yardımcı Hakemleri ile Süper Lig Gözlemcileri’nin katılacağı Kış Semineri, 3-11 Ocak 2019 tarihlerinde Antalya Belek’te gerçekleştirilecek. Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen seminere; İtalya MHK Başkanı ve UEFA Eğitimcisi Nicola Rizolli, UEFA Hakem Eğitimcisi Danimarkalı Jorn West Larsen, UEFA Yardımcı Hakem Eğitimcisi Portekizli Bertino Miranda katılacak. Bu seminerde ayrıca FIFA Kokart Töreni de gerçekleşecek. 2018’de FIFA kokartı takan hakemlerden Alper Ulusoy listeden çıkarken, yerine Ümit Öztürk eklendi.

2019 yılında FIFA kokartı takacak hakemler şu şekilde:

FIFA hakemleri: Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Ümit Öztürk

FIFA yardımcı hakemleri: Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu

Kadın FIFA hakemleri: Meliz Özçiğdem, Neslihan Muratdağı, Cansu Tiryaki

Kadın FIFA yardımcı hakemleri: Betül Nur Yılmaz, Deybet Gök, Sedef Aktan, Mürvet Yavuztürk

FIFA plaj futbolu hakemleri: Bülent Kökten, Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok, Mustafa Teker

FIFA futsal hakemleri: Kamil Çetin, Ozan Soykan, Uğur Çakmak, Murat Çolak

Kadın FIFA futsal hakemi: Fatma Özlem Tursun

Mustafa Emre EyisoyAli PalabıyıkCüneyt ÇakırHüseyin GöçekMerkez Hakem Kurulu


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