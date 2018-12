Ali Ay'dan transfer açıklaması

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda basın mensuplarıyla kahvaltılı sohbet programında bir araya geldi. TFF ile Bankalar Birliği arasında yapılacak anlaşma ile ilgili de detaylar veren Ay, '5 büyük kulüp kendi aramızda toplantı yaptık. Kulüpler Birliği olarak da bu işin böyle gitmeyeceğini, kulüplerin batma noktasına geldiğini ve daha kötü yerlere gideceği kararını verdik. Maliye Bakanımız Berat Albayrak da devreye girdi. Ziraat Bankası'nı toplantıya çağırdı. Güzel bir toplantı oldu. Sonra Kulüpler Birliği, TFF ve Bankalar Birliği çalışma yaptı. Bunun böyle gidemeyeceği ile ilgili onlar da aynı fikirdeydiler. Ne yapabilirizi konuştuk. Sonra Kulüpler Birliği ve federasyon bir çalışma yaptı. Bankalar Birliği de çalışma gerçekleştirdi. Dün açıklaması yapıldı. Daha bitmiş bir şey yok, ama burada söylenen borçların uzun vadeye yapılandırılacağıydı. Önemli olan faizlerin ne olacağıdır. Bu faiz yükünün altında nasıl kalkabileceğiz. Biz buna güvenip hareket edersek bu işin üstünden gelemeyiz. Devlet orada bir yaptırım koyacak. Lisans vermeyecek, lisans iptal edecek, puan silme olayı gelecek. Belki bir kanun çıkacak ve yöneticiler, yaptıkları harcamalardan sorumlu olacak. Ben bunların altına imzamı atarım dedim. Bundan sonra yönetici bulmakta zorlanır diyen arkadaş oldu. Öyle yönetici olacaksa zaten olmasın. Düşünülen şey 11 sene. En önemli olan faiz. Ne kadar yük getirecek? Belli bir miktarına temlik koyulacak. Bence bu hakikaten kulüplerin kurtuluşu olacak. Bundan sonra herkes hesabını kitabını yapıp ona göre hareket eder. 1 buçuk, 2 milyon Euro'lar var. Borçsuz olan kulüpler yapabilir. Bu da yeni çıkan ve A.Ş olan kulüplerdir. Borçsuz kulüpler avantajlı duruma gelecek. Ben geçen senelerde söyledim; 'Baştaki kulüpler yerinde sayacak, aşağıdaki kulüpler Avrupa'ya gidecek' diye. Onlar yavaş yavaş gerçekleşiyor. Önümüzdeki 10 yılda başka şampiyonlar çıkabilir. Bunun için de akıllı bir bütçe yapılıp 2-3 sene sabır göstererek bütçe disiplininden ayrılmadan hareket etmek gerekir. Alt yapıya önem verip, 3-4 sene sonra borçlar temizlendikten sonra tekrar şampiyonluğa oynamayı hedef koymamız lazım” dedi.



“Hocamız marka oyuncu istiyor”



Transferdeki son durumla ilgili bilgiler veren Ay, şunları söyledi:



“Para geliyor, kasaya düşmeden havada bitiyor. Transfer daha konuşulup görüşülecek. Divan kurulunda da açıkladım; 11-12 milyona yakın paramız olursa tahta açılabilir. Arkadaşlarla görüşüp bunun bir miktarını ödeyip, bir miktarı uzatılabilir. Hocamızla görüştük. Doğru söylüyor. Hocamız marka oyuncu istiyor. Bundan kasıt gelip ilk 11 de hemen banko oynayacak. Devre arasında transfer gerçekten çok zor, riskli. 30 Ocak tarihine kadar vaktimiz var. Şu anda muallakta, alırsak da 1 tane, en fazla 2 oyuncu alınır ya da hiç alınmaz.”



“Jires umarım gider”



Jires Kembo ve Bogdan Stancu'nun durumu ile ilgili sorulan bir soruya Ali Ay, “Jires'in sözleşmesi mayıs ayında bitiyor. Şu anda 500 bin Euro alacağı var. Ya bu parayı vereceksin, ya da şimdi yaptığımız gibi zaman kazanacaksınız. Umarım kendiliğinden gider, ama ben bunu tahmin etmiyorum. Stancu'ya ise ‘200 bin Euro verelim gel devam et' dedik. O hepsini istedi. Onun niyeti zaten gitmekti. Hoca onu ilk 11'de oynatmadığı için bir an evvel kulüp bulmak istiyor. Bir yerlerden teklif geldi ki o yüzden böyle hareket ediyor. Eğer giderse ocaktan sonraki ödemelerini karşı takım ödeyecek, olmazsa biz ödeyeceğiz” diye cevap verdi.



“Batalla ile alakalı çalışmamız yok”



Oyuncuları için teklifler geldiğini ancak bunların düşük rakamlar olduğunu dile getiren Başkan Ay, “Menajerler arıyorlar. Bir rakam söylemiyorlar. Geçen de Badji için aradılar. Çok düşük bir fiyat verdiler. Badji'nin sözleşmesinde Çin ve Arap ülkelerine giderse 4 milyon Euro serbest kalma maddesi var. Daha bir şey belli değil. Batalla ile ilgili de bir çalışmamız yok. Harcanacak her kuruş bizim için çok önemli. 75 kişi ile yollarımız ayırdık, her şey güzel gidiyor. Demek ki biz bu 75 kişiye 8-10 yıldır fazla ücret veriyormuşuz. Sistem oturtmamız lazım ki kulübümüz fazla verilecek ne kadar para varsa kesmekte fayda var” şeklinde konuştu.







“801 kişinin üyelikleri düşebilir”



5 bin 685 üyelerinin olduğunu ve bunların yarısının gerekli ödemeleri gerçekleştirmediğini belirten yeşil-beyazlı kulübün başkanı, şunları söyledi:



“801 kişi askıda, eğer aidatlarını ödemezlerse üyelikten düşecekler. 2 bin 70 kişi daha 150 TL ödemezlerse askıya alınacaklar. Yani siz Bursaspor'u düşünün. Üyelerden yarısı ödeme yapmamış. Pazartesi son gün.”



“Değerini bulan her futbolcuyu gönderebiliriz”



Değerini bulan her futbolcuyu gönderebileceklerinin altını çizen Ay, “Şu an durumumuz böyle. Bizim ihtiyacımız 1 santrfor bir tane de kanat alınır. Daha fazlasına ihtiyaç yok. 2+2'nin 4 etmediği bence tek sektör. İyi olsun diye alıyorsunuz, oynuyor, 5-6 maç sonra yatıyor. Oynamayınca duygusallaşıyorlar. Burada Afrikalı futbolcular da var. Tam profesyonel değiller. İyi yoldayız. Geçen sene kadromuzun maliyeti 22 milyon Euro'ydu. Bu sene 14-15 milyon Euro. Gelecek seneler daha aşağı düşürmemiz lazım. Bizim aşağıdan gelen oyuncularımız yeteri kadar var. Alt yapıdan 2-3 oyuncu gelse belki o zaman transfere ihtiyaç olmayacak” açıklamasını yaptı.



“Çocukların hiç birini geri çevirmiyoruz”



Tribünlere kaçak girişlerle alakalı sorulan soruya ise Bursaspor Başkanı Ali Ay, şu cevabı verdi:



“Son maçta kaçak giriş olmadı. Kamera sistem odamızda görevli arkadaşlar var. Olaya anında müdahale ediliyor. Mevcut stadımızda aşağı yukarı 2 bin üzerinde görevli var. Kimsenin görmediği çocuklar var. Biz gelen çocukların hiç birini geri çevirmiyoruz. 7 yaş sınırı var. Ama çocuklarımızın geri dönmesini istemiyoruz. Bununla ilgili büyük sıkıntımız kalmadı. Hepimiz Bursasporluyuz. Bursaspor menfaati için uğraş veriyoruz. Bazı kulüp taraftarları illegal ürün satışlarını kendisi engellemiş. Bizde bu satışlar yapılıyor, maalesef taraftar da gidip bunu alıyor. Senede 1 tane al, ama Bursaspor lisanslı ürün al. Kaçak giren varsa buna müdahale et. Kendisi parası vermiş, almış başkası kaçak giriyorsa bunu şikayet et. Bunlar Bursaspor'a zarar veriyor.”



“Her maç 100 tane koltuk kırılıyor”



Bu sezon 17 bin kombinenin satıldığı bilgisini de veren Ay, “Son maça 17 binin altında taraftar gelmesine ben üzülüyorum. Her maç sonu 100 tane koltuk kırılıyor. Biz bunu dışarıdan parayla alıyoruz. 1 koltuk 10 TL. 100 koltuk 10 bin TL yapıyor. 50-70 bin de ceza alıyoruz. 80 bin TL eder. Siz 50 bin TL için takla atıyoruz. Artık biz bu işi bitirelim” ifadelerini kullandı.



“VAR sisteminin yanındayım, doğru uygulanmalı”



VAR sistemiyle ilgili de değerlendirme yapan Başka Ali Ay, “Yusuf Namoğlu ile görüştüğümde ofsaytlarda kesinlikle hata olmaz diyor. Orada hemen 3 boyutlu çizilip müdahale ediliyor. Penaltılarla ilgili; 'Bursasporlu olarak size göre penaltı, bazılarına göre değil' dedi.



Hakikaten onların işi de zor. Karar vermek zor. Ben VAR'ın kesinlikle yanındayım. Doğru uygulanmalı. Uygulanmada hata var. Hakemlerin biraz daha inisiyatif alması lazım. Eğer VAR sistemi olmasaydı şimdi 3 tane İstanbul takımı alt alta dizilmiş olabilirdi” diye konuştu.







“Ali Koç başkana üzülüyorum”



Fenerbahçe'nin mevcut durumundan dolayı Başkan Ali Koç'a üzüldüğünü söyleyen Ay, “Hakikaten çok naif, beyefendi birisi. Olayı profesyonelce gören biri. Herkes muhakkak sportif direktör olsun diyor. Buna ne hocalar, ne yönetici, ne futbolcular alışık. Fenerbahçe'ye getirdiler, yapılan transferleri gördünüz” şeklinde konuştu.



Medya ve İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Arı ise, “Bursaspor TV'nin Digitürk ile bize olan maliyeti yıllık 219 bin dolar+KDV. Şu anda 1 buçuk milyon TL maliyeti vardı. Hem reklam alanlarını kendimiz pazarlayalım, hem de Bursaspor'u geniş kitlelere ulaştıralım diye Youtube'da yayın yapacağız. Geniş kitlelere ulaşıyoruz. Digitürk ile anlaşmamız 1 Ocak itibariyle sona eriyor. 73. kanaldan çıkıyoruz. Bursaspor TV kapanmıyor. Aynen devam ediyor. Sadece Yotube'dan yayın yapılacak” dedi.