Trabzonspor'un göz kamaştırıyor

Spor Toto Süper Ligin ilk yarısını 29 puanla ikinci sırada tamamlayarak 8 sezon sonra zirvede kendine yer bulan Trabzonspor, yerli ve yabancı oyuncularından verim aldığı en iyi dönemi yaşarken, yakaladıkları uyum ise göz kamaştırıyor. Sezon başında takımın emanet edildiği teknik direktör Ünal Karaman'ında bunda etkisi oldukça fazla.



Geçtiğimiz sezon ile bu sezon transfer ettiği yerli ve yabancı oyuncularla Spor Toto Süper Lig'de yeniden bir ivme yakalayan bordo-mavililer, oyuncu kadrosunda yakaladığı uyum ile de dikkat çekiyor. Genellikle kurduğu yerli oyuncu ağırlıklı kadrolarla dikkat çeken Trabzonspor, son yıllarda bu görüntüsünden uzaklaşmaya başlasa da son iki sezondur yaptığı yabancı transferlerde ise önemli bir uyum süreci yakaladı.



Güncel yabancı kadrosu 12'ye indi



Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği 14 kişilik yabancı oyuncu kontenjanını Esteban'ın ayrılmasından sonra 12'e indiren Trabzonspor, güncel kadrosunda 12 yabancı oyuncu bulunduruyor. Pereira, Onazi, Sosa, Amiri, Hosseini, Novak, Ekuban, Nwkaeme, Rodallega, Kucka,Ibanez ve Toure gibi isimleri kadrosunda tutan Karadeniz ekibi, elindeki yabancı oyunculardan hepsinden istifade etti.



Bu sezon ligde forma giyemeyen kaleci Esteban ise takımdan ayrıldı.



Yerliler ve yabancılar kaynaştı



Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan oyuncular ve ayrılanların ardından güncel oyuncu kadrosunda 13 yerli ve 12 yabancı olmak üzere 25 oyuncu bulunduruyor. Onur Recep Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın, kadro dışı bırakılmasının ardından takım kaptanlığına getirilen Sosa, uyum anlamında önemli katkı sağlarken, ilk on bire girmekte sıkıntı yaşayan Olcay Şahan'ın ise yerli ve yabancı oyuncular arasında oluşturduğu köprü görevi de etkili oldu. Alt yapıdan gelen oyuncuların da performanslarının toplum tarafından sahiplenilmesiyle birlikte geçtiğimiz sezon takımda yer alan yabancı futbolcuların Trabzon şehrine ayak uydurması, yurt dışından gelen diğer oyuncuların da takıma kısa sürede uyum sağlamasına neden oldu.



Karaman'ın katkısı büyük



Sezon başında enkaz devralarak önemli bir sorumluluk üstelenen teknik direktör Ünal Karaman'ın, Slovenya kampında başlayan titiz çalışması bordo-mavili takımın bugünkü durumuna ulaşmasında önemli etken oldu. Kamp kadrosuna oyuncu transferi gerçekleşmemesine rağmen elindeki mevcut kadroyla bir sistem kurmaya gayret gösteren Karaman, yurt dışından takıma katılacak oyuncuların seçimine büyük bir özen gösterdi. Ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemde isme değil, oyuncuların takıma verebilecekleri verime ve sağlayabilecekleri uyumu ön planda tuttu. Kadroda bulunan oyuncularına yerli ve yabancı ayrımı yapmadan yaklaşan Karaman'ın bu tutumu oyuncularının takımı daha çok sahiplenmesine ve futbol yaşantılarını etkileyecek kararlar vermelerine yol açtı.