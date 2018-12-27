Galatasaray'da kriz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Serdar Aziz'i gözden çıkardı.



Sivas maçı öncesinde takım otobüsünde ‘karnımda ağrı var' diyen ve kadrodan çıkarılan Serdar Aziz'in 12 saat sonra Maldivler'e gitmesi Fatih Terim'i kızdırdı.



GÖZÜME GÖZÜKME



Fatih Terim, maçta oynamayıp tatile giden oyuncusuna “Bir daha gözüme gözükmesin” ifadeleri ile sert tepki gösterdi.



3-5 Ocak'ta Antalya'da yapılacak kamp kadrosuna Serdar Aziz'i dahil etmeme kararı alan Fatih Terim, 28 yaşındaki stoperin biletini kesti.







TAKIMDAN AYRILIYOR



Terim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Eren Derdiyok'u da kamp kadrosuna dahil etmeyeceğini yönetime bildirdi.



Sezonun ilk yarısında hem ortaya koyduğu performansla hem de sakatlığını bahane etmesiyle Fatih Terim'in gözünden düşen 30 yaşındaki forvet, sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosunda yer almayacak.



Derdiyok'un devre arası transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

