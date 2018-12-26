Robinho Galatasaray'a transfer olmak istiyor

Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho, Süper Lig'de sergilediği performansla zirvedeki takımların gündemine girmeyi başardı. Adı Başakşehir ile anılan oyuncunun danışmanları, birçok transfer görüşmesi yaparken gündeme gelen son takım ise ses getirecek cinsten.



İlk yarının son maçında Galatasaray'a karşı forma giyen ve 2 gol atan oyuncunun menajerleri, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı yıldızı sarı kırmızılılara getirmeyi teklif etti. Sivasspor'la da yeni sözleşme konusunda görüşen ancak zirveyi hedefleyen bir takımda devam etmeye sıcak bakan oyuncunun Galatasaray'dan gelecek teklife evet diyeceği aktarıldı.



Geçtiğimiz sezon başında Sivasspor'a sansasyonel bir şekilde transfer olan Robinho, kırmızı beyazlı takımda çıktığı 30 resmi maçta 12 gol attı, 5 de asist yapma başarısı gösterdi. Bu sezonun ilk yarısında altın karmada yer alan oyuncu 16 maçta 8 gol 2 asistle oynadı.