Beyaz Gazete Ana Sayfa

Robinho Galatasaray'a transfer olmak istiyor

Süper Lig'in ilk yarısında Sivasspor formasıyla dikkat çeken bir performans sergileyen Robinho, devre arası transfer gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri. Adı Başakşehir ile anılan oyuncunun menajerleri sezon sonunda sözleşmesi bitecek Brezilyalı yıldız için görüşmelerini sıklaştırdı. Yeni sözleşme konusunda Sivasspor ile de temasta olan oyuncunun danışmanları İstanbul'da ise Galatasaray ile ilgili bilgiler aldı.

Spor / 26 Aralık 2018 Çarşamba 21:48
Robinho Galatasaray'a transfer olmak istiyor

Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho, Süper Lig'de sergilediği performansla zirvedeki takımların gündemine girmeyi başardı. Adı Başakşehir ile anılan oyuncunun danışmanları, birçok transfer görüşmesi yaparken gündeme gelen son takım ise ses getirecek cinsten.

İlk yarının son maçında Galatasaray'a karşı forma giyen ve 2 gol atan oyuncunun menajerleri, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı yıldızı sarı kırmızılılara getirmeyi teklif etti. Sivasspor'la da yeni sözleşme konusunda görüşen ancak zirveyi hedefleyen bir takımda devam etmeye sıcak bakan oyuncunun Galatasaray'dan gelecek teklife evet diyeceği aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon başında Sivasspor'a sansasyonel bir şekilde transfer olan Robinho, kırmızı beyazlı takımda çıktığı 30 resmi maçta 12 gol attı, 5 de asist yapma başarısı gösterdi. Bu sezonun ilk yarısında altın karmada yer alan oyuncu 16 maçta 8 gol 2 asistle oynadı.

SivassporFormaSüper LigGalatasarayRobinho


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar