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Islam Slimani ayrılıyor

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla beklentileri karşılayamayan Islam Slimani, Sporting'e geri dönmek istediğini belirtti.

Spor / 26 Aralık 2018 Çarşamba 15:32
Islam Slimani ayrılıyor

Fenerbahçe'de ilk yarının en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Islam Slimani, Portekiz basınına bir röportaj verdi ve eski takımı Sporting'e dönmenin hayalini kurduğunu söyledi.

'FUTBOLDA ASLA 'ASLA' DEMEYECEKSİN'

Fenerbahçe ile olan sözleşmesini hatırlayan Cezayirli oyuncu, 'Sporting'e geri dönmek mi? Neden olmasın? Ancak şu anda Fenerbahçe ile bir sözleşmem var ve bu doğrultuda üzerime düşeni yapacağım. Sezon sonunda ne olacağını göreceğiz. Futbolda asla 'asla' demeyeceksin. Tabii ki umarım bir gün Sporting'e geri dönerim' dedi.



'BAS DOST ÇOK İYİ BİR OYUNCU'

Sporting'de yerine transfer edilen Bas Dost için de konuşan tecrübeli futbolcu, 'Onunla ilgili fikrim hiç değişmedi. Çok iyi bir oyuncu ve istatistikleri de büyük bir oyuncu olduğunu kanıtlıyor. Umarım takımım şampiyon olmasına yardımcı olur' ifadelerini kullandı. Islam Slimani ayrıca, Sporting'in yıldızı Bruno Fernandes'i de çok beğendiğini sözlerine ekledi.

FenerbahçeBruno FernandesPortekizŞampiyon


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