Beyaz Gazete Ana Sayfa

Galatasaraylıları sevindiren haber

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Erzurumspor karşılaşmasında sakatlanan Emre Akbaba, ikinci devrenin ilk maçıyla sahalara dönecek.

Spor / 26 Aralık 2018 Çarşamba 11:35
Galatasaraylıları sevindiren haber

Galatasaray'a yaz transfer döneminde gelen Emre Akbaba, Erzurumspor'la oynanan Süper Lig maçında talihsiz bir sakatlık yaşadı.

ANKARAGÜCÜ MAÇIYLA DÖNÜYOR

Rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında sol ayak baş parmak tarak kemiği kırılan deneyimli oyuncu yaklaşık 4 aylık aranın ardından yeşil sahalara dönecek.



Başarılı bir ameliyat geçirdikten sonra yoğun bir tedavi süreci geçiren Emre Akbaba, adeta Florya'da çıkmadan çalışmalarını sürdürdü. Sıkı bir fizik tedavi süreci geçiren başarılı orta saha, topla antrenmanlara başladı.

Devre arası kampında takımla çalışmalara başlayacak olan Emre, ikinci yarının ilk maçında Ankaragücü'ne karşı Fatih Terim'in şans vermesi durumunda sahada olacak.



AnkaragücüTedavi SüreciFatih TerimErzurumsporGalatasaray


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar