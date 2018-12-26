Galatasaraylıları sevindiren haber

Galatasaray'a yaz transfer döneminde gelen Emre Akbaba, Erzurumspor'la oynanan Süper Lig maçında talihsiz bir sakatlık yaşadı.



ANKARAGÜCÜ MAÇIYLA DÖNÜYOR



Rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında sol ayak baş parmak tarak kemiği kırılan deneyimli oyuncu yaklaşık 4 aylık aranın ardından yeşil sahalara dönecek.







Başarılı bir ameliyat geçirdikten sonra yoğun bir tedavi süreci geçiren Emre Akbaba, adeta Florya'da çıkmadan çalışmalarını sürdürdü. Sıkı bir fizik tedavi süreci geçiren başarılı orta saha, topla antrenmanlara başladı.



Devre arası kampında takımla çalışmalara başlayacak olan Emre, ikinci yarının ilk maçında Ankaragücü'ne karşı Fatih Terim'in şans vermesi durumunda sahada olacak.







