Domagoj Vida transfer oluyor

Premier Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Fulham, Ocak ayı transfer döneminde savunmasını güçlendirme kararı aldı. Londra ekibinin transferdeki bir numaralı hedefi Domagoj Vida. İngilizler, Kartal'ın Hırvat yıldızı için 20 milyon euro ödemeye hazır. Kötü gidişatın ardından teknik direktörlüğe Claudio Ranieri'yi getiren Fulham, sezon başında da Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabri için 5 milyon euro bonservis ödemişti.







YÖNETİM SICAK BAKIYOR



Beşiktaş ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki yıldız, geçen sezon devre arasında Dinamo Kiev'den bedavaya alınmıştı. Hırvat Milli Takımı'yla 2018 Dünya Kupası'nda final oynamasının ardından Premier Lig kulüplerinin radarına giren Vida, 'Beşiktaş'a geleli 6 ay oldu' diyerek teklifleri geri çevirmişti. Küçülmeye giden siyah-beyazlı yönetim, yıllık 3.5 milyon euro ücret alan Vida'yı cazip bir teklif gelmesi halinde satmaya sıcak bakıyor.