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Beşiktaş'ta ayrılacak isimler kesinleşti

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın açıklamalarından sonra tüm gözler gidecek ve gelecek oyunculara çevrilirken, Tolgay Arslan, Vagner Love, Adriano ve Cyle Larin ile yollar ayrılıyor.

Spor / 26 Aralık 2018 Çarşamba 15:40
Beşiktaş'ta ayrılacak isimler kesinleşti

Beklentileri karşılayamayan Vagner Love ve kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan ile yollar ayrılacak. Son dönemde yaşadığı sakatlıklarla gündeme gelen Adriano için uzak doğudan gelen teklifler değerlendirilecek. Büyük umutlarla transfer edilen ve kendisine verilen şansları iyi kullanamayan Cyle Larin ise kiraya verilecek.

KADROYA 3 TAKVİYE

Ryan Babel, Gary Medel ve Domagoj Vida'nın da takımdan ayrılması söz konusu. Şenol Güneş'in kadro planlamasında önemli bir yer tutan bu futbolcular için cazip teklifler bekleniyor. Beşiktaş, kadrosuna 2 ya da 3 takviye yapacak. Önceliği stopere veren Kartal'ın listesinde Juventuslu Medhi Benatia, Sampdorialı Omar Colley ve Evkur Yeni Malatyaspor forması giyen Sadık Çiftpınar var.



CHİCARİTO İSMİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

Sağ bek için Sampdorialı Bartosz Bereszynski ve Lyonlu Rafael da Silva öne çıkarken golcü adayları ise Luis Muriel ve Chicarito... Bu futbolcuları kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlılar, Burak Yılmaz için de oyuncunun kulübüyle olan transfer sürecini takip ediyor.

Yeni MalatyasporBurak YılmazŞenol GüneşTolgay ArslanBeşiktaş


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