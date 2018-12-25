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Abdülkerim Durmaz'dan Fenerbahçeli Oyunculara Sert Sözler: Gidişiniz Olsun, Dönüşünüz Olmasın

Antalyaspor-Fenerbahçe maçı dönüşü Martin Skrtel, Islam Slimani ve Roman Neustadter ile birlikte Noel paylaşımında bulundu. Yorumcu Abdülkerim Durmaz bu fotoğrafa, "Gidişiniz olsun, dönüşünüz olmasın inşallah." diyerek sert çıktı.

Spor / 25 Aralık 2018 Salı 12:11
Abdülkerim Durmaz'dan Fenerbahçeli Oyunculara Sert Sözler: Gidişiniz Olsun, Dönüşünüz Olmasın

Spor Toto Süper Ligin 17. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor ile Antalya Stadında karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi. Fenerbahçe'de Roman Neustadter 74. dakikada kırmızı kart gördü. Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligin ilk yarısını 17. sırada kapattı.

"DÖNÜŞÜNÜZ OLMASIN İNŞALLAH"

Antalya dönüşünde takımın Slovak oyuncusu Martin Skrtel, Islam Slimani ve Roman Neustadter ile birlikte Noel paylaşımında bulundu. Tecrübeli oyuncunun paylaşımına Beyaz TV yorumcusu Abdülkerim Durmaz büyük tepki gösterdi. Durmaz, "Pişmiş kelle gibi sırıtıyorlar. Gidişiniz olsun, dönüşünüz olmasın inşallah." dedi.

Abdülkerim DurmazKırmızı KartSpor TotoFenerbahçeAntalyaspor


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