Sinan Engin'i çıldırtan soru

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'ya 4-1 yenildi.



Ligde 5. kez mağlup olan Beşiktaş, sezonun ilk yarısını 7 galibiyet ve 5 beraberlik ilk yarıyı 26 puanda tamamladı.



GÜNEŞ'E SORULDU



İlk yarıdaki kötü performansın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in geleceği tartışılmaya başlandı.



Maç sonu düzenlenen basın toplantısında Güneş'e 'İstifa edecek misiniz?' diye sorulurken, başarılı isim 'Ben görevimin başındayım' dedi.



SİNAN ENGİN ÇİLEDEN ÇIKTI



Şenol Güneş'e istifa sorusunun yöneltilmesi ise Beyaz Futbol yorumcusu Sinan Engin'i çileden çıkardı.



Engin, futbol camiasında Şenol Güneş düşmanlığı olduğunu söylerken, Ertem Şener ve ekibine de tepki gösterdi.













