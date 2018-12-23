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Mustafa Kapı tarihe geçti

Sivasspor maçında oyuna giren 2002 doğumlu Mustafa Kapı, Emre Belözoğlu'nun rekorunu kırarak, Galatasaray tarihinin bir lig maçında forma giyen en genç futbolcusu oldu.

Spor / 23 Aralık 2018 Pazar 22:51
Mustafa Kapı tarihe geçti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 4-2 mağlup ederken, maçın son anlarında Mustafa Kapı kulüp tarihine geçti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de ilk devrenin son maçında Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar 6 golün atıldığı maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrılırken, maçın son anları da tarihe geçti.



OZAN TOPU TACA ATTI

Son dakikada 2002 doğumlu 16 yaşındaki Mustafa Kapı oyuna girmek için kenara gelirken, yine Galatasaray altyapısından yetişen Ozan Kabak, genç futbolcunun oyuna girmesi için topu taca bıraktı.

MUSTAFA KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçı olan Keçiörengücü karşılaşmasında da oyuna girmek için hazırlık yapan ancak süre yetmediği için forma giyemeyen Mustafa Kapı, Sivasspor maçında oyuna girerek Galatasaray tarihinde ligde forma giyen en genç futbolcu oldu. Mustafa Kapı, Emre Belözoğlu'na ait olan rekoru kırdı.



MAÇ SONU 3'LÜ ÇEKTİRDİ

Maçın ardından taraftarlar, Mustafa Kapı'dan kendilerine 'üçlü çektirmesini' isterken genç futbolcu kaptan Muslera'ya gitti, tecrübeli file bekçesi de taraftarın isteğinin yerine getirilmesini söyleyerek Mustafa'yı üçlü çektirmeye gönderdi.

Emre BelözoğluTürkiye KupasıSpor Toto Süper LigGalatasarayKeçiörengücü


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