Galatasaray Süper Lig'in ilk yarısını galibiyetle kapattı

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Rakibini 4-2 yenen sarı-kırmızılı takım, 4 hafta sonra galibiyetle tanıştı.



İLK YARIDA 4 GOL OLDU



Mücadeleye iyi başlayan taraf Sivasspor oldu. Konuk ekip, karşılaşmanın 10. dakikasında Brezilyalı yıldızı Robinho ile öne geçti. Bu gole sarı-kırmızılı ekibin cevabı Eren'le oldu.



20. dakikada Belhanda'nın yerde kalması sonucu hakem Halil Umut Meler, VAR incelemesi sonrası penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Eren Derdiyok skoru 1-1'e getirdi.



Galatasaray'ı öne geçiren golü ise son haftaların formda futbolcusu Feghouli attı. 30. dakikada Ndiaye'nin pasıyla ceza sahasına giren Cezayirli yıldız, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.



41. dakikada Robinho bir kez daha sahneye çıktı ve ilk 45 dakika 2-2 sona erdi.







GALİBİYETİ ONYEKURU GETİRDİ



Maçın ikinci yarısına Onyekuru damga vurdu. 53. dakikada savunma arkasına sarkan genç futbolcu, topu ağlara gönderdi ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesi sonrası hakem Halil Umut Meler golü verdi ve Galatasaray bir kez daha öne geçti.



Farkı 2'ye çıkaran gol de Onyekuru'dan geldi. Dakikalar 69. gösterirken ceza sahasında Eren'in ıska geçtiği topa ayak içiyle nefis bir vuruş yapan Onyekuru, maçı 4-2'ye getirdi.



Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 4-2 galibiyetle ayrıldı.







BAŞAKŞEHİR'LE FARK 6 PUANA DÜŞTÜ



Galatasaray, 2018 yılında çıktığı son maçı 4-2 kazanarak 4 haftalık galibiyet hasretini bitirdi. Başakşehir'in puan kaybettiği haftada, kazanan sarı-kırmızılı ekip rakibiyle puan farkını 6'ya indirdi. Galatasaray ligin ilk yarısını 29 puanla kapatırken, Sivasspor ise 24 puanda kaldı.