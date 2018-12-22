Lider Alanya'da yara aldı

MAÇTAN DAKİKALAR



20. dakikada Efecan’ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Campos’un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok’ta kaldı.



33. dakikada Visca’nın kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası içinde önünde bulan Napoleoni’nin çektiği şutta Da Costa’ya da çarpan meşin yuvarlağı kaleci Haydar kontrol etti.



34. dakikada sol kanatta Edin Visca’dan topu kapan N’Sakala, pasını ceza yayı üzerindeki Efecan’a verdi. Bu futbolcunun ceza sahası içine girer girmez vuruşunda kaleci Mert gole izin vermedi.



41. dakikada Da Costa’nın ara pasında sağ kanatta topla buluşan Edin Visca’nın ceza alanına girerek yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 0-1



56. dakikada Clichy’den kazandığı topla ceza sahası içine giren Baiano’nun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı çıktı.



63. dakikada Villafanez’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde iyi yükselen Fernandes, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1



67. dakikada Campos’un ara pasıyla sol çaprazda topla buluşan N’Sakala’nın yerden çektiği şutu kale önünde savunma uzaklaştırdı.



75. dakikada Efecan’ın pası ile ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan Villafanez’in şutunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi.



90. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Gökhan İnler’in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Haydar oyun alanına çeldi.



Stat: Bahçeşehir Okulları



Hakemler: Ali Palabıyık xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Olguncan xx



Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Baiano xx, Merih xx, Tzavellas xx, Nsakala xx, Taha xx, Efecan xxx, Sackey x (Welinton dk. 46 xx), Villafanez xx (Maniatis dk. 90+2 ?), Fernandes xxx, Bobo x (Campos dk. 10 xx)



Yedekler: İsmail, Ufuk, Cenk Ahmet, Kaan, Hasan



Teknik Direktör: Sergen Yalçın



Medipol Başakşehir: Mert xxx, Caiçara xx, Mahmut xx (Attamah dk. 45+1 x), Da Costa xx, Clichy xx, Gökhan İnler xx, İrfan Can xx, Visca xxx, Mossoro xx (Bajic dk. 71 x), Napoleoni x (Arda dk. 66 x), Adebayor xx



Yedekler: Volkan, Uğur, Karim Hafez, Elia, Kerim Frei, Jojic, Soner



Teknik Direktör: Abdullah Avcı



Goller: Edin Visca (dk. 41) (Medipol Başakşehir), Fernandes (dk. 63) (Aytemiz Alanyaspor)



Kırmızı kart: Welinton (dk. 87) (Aytemiz Alanyaspor)



Sarı kartlar: Taha, Merih, Baiano (Aytemiz Alanyaspor), Caiçara, Bajiic (Medipol Başakşehir)



(Uygar Aydın - Erdal Anak/İHA)