Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'ya 4-1 yenildi.



Sezonun ilk yarının son haftasına deplasmanda çıkan siyah-beyazlı takım, karşılaşmada kötü bir performans sergiledi ve ilk yarıyı 2-0 geride kapadı. İkinci yarıda Mustafa Pektemek'in golüyle umutlanan Beşiktaş, bu devrede de kalesini gole kapatamadı ve sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.



Ligde 5. kez mağlup olan Beşiktaş, sezonun ilk yarısını 7 galibiyet ve 5 beraberlik ilk yarıyı 26 puanda tamamladı.







- Üst üste üçüncü kez puan kaybı yaşadı



Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste üçüncü kez puan kaybı yaşadı.



Geride kalan iki haftada Aytemiz Alanyaspor (0-0) ve Trabzonspor (2-2) maçlarını berabere kapatan siyah-beyazlı takım, Kasımpaşa'ya ise 4-1 yenildi. Beşiktaş, son 3 haftada 7 puan yitirdi.



- Resmi maçlardaki galibiyet hasreti uzuyor



Beşiktaş'ın resmi maçlardaki galibiyet hasreti ise 4 maça çıktı.



Süper Lig'de yaptığı 3 maçta iki beraberlik ve bir yenilgi alan siyah-beyazlılar, Avrupa'daki bir mücadeleyi ise mağlubiyetle tamamladı.



- 5 sezon sonra ağır yenilgi



Siyah-beyazlı takım, 5 sezon sonra ağır bir yenilgi aldı.



Süper Lig'in 2012-2013 sezonunda deplasmanda Akhisarspor'a 4-1 yenilen Beşiktaş, 5 yıllık aranın ardından Kasımpaşa'ya aynı skorla mağlup oldu.







- Kasımpaşa karşısında puan kayıpları sürüyor



Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında yine istediğini elde edemedi.



Siyah-beyazlı takım, rakibiyle yaptığı ile yaptığı son 7 maçta beşinci kez puan kaybı yaşadı.



Bu süreçte rakibine 3 kez mağlup olan Beşiktaş, 2 maçı berabere tamamladı. Siyah-beyazlılar, söz konusu karşılaşmalarda iki kez kazanabildi.



- Dorukhan'ın gol şansızlığı



Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz, maçın henüz 2. dakikasında büyük şansızlık yaşadı.



Siyah-beyazlı takımın rakip ceza alanı içinde geliştirdiği pozisyonda topu filelere gönderen Dorukhan Toköz, iki şansızlık birden yaşadı. Maçın hakemi Cüneyt Çakır, pozisyonu görüntülerden bir kez daha değerlendirdi ve Dorukhan'ın meşin yuvarlağı elle filelere gönderdiği gerekçesiyle golü geçersiz saydı.



Attığı golün ardından büyük sevinç yaşayan Dorukhan ise yaptığı ters hareket sonrası yerde kaldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı siyah-beyazlı oyuncu, maça devam edemedi ve sahayı sedyeyle terk etti. Bu oyuncunun yerine 5. dakikada Ryan Babel, oyuna dahil oldu.



Bu arada geçen hafta Trabzonspor'a attığı gol VAR kararıyla iptal edilen Dorukhan, üst üste ikinci kez VAR'a takıldı.







- Beşiktaş'ın golü Mustafa'dan



Siyah-beyazlı takımın maçtaki tek golünü Mustafa Pektemek, kaydetti.



Geçen hafta Trabzonspor karşısında fileleri havalandıran Mustafa, üst üste ikinci kez gol sevinci yaşadı. Mustafa Pektemek, bu sezon 5 gole ulaştı.



- Adriano cezalı



Beşiktaş'ta 42. dakikada sarı kart gören Adriano Correia, cezalı duruma düştü.



Bu oyuncu, ayrıca sarı kart gördüğü pozisyonda rakibine faul yaptığı sırada dizine aldığı darbe sonucu sakatlandı ve yerini Fatih Aksoy'a bırakmak zorunda kaldı.



- Siyah-beyazlı taraftarlardan yönetime tepki



Siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarının 3-1 geriye düşmesinin ardından yönetim aleyhine tezahüratta bulundu.



Taraftarlar, 'Yönetim istifa' şeklinde tezahürat yaptı. Siyah-beyazlılar, maçın ardından futbolculara da tepki gösterdi.







- Maçta 3 VAR kararı



Maçta hakem Cüneyt Çakır, atılan iki golü VAR kararıyla iptal etti.



Çakır, Dorukhan'ın golünün yanı sıra Kasımpaşalı oyuncu Diagne'nin 19. dakikadaki golünü de görüntülerden bir kez daha değerlendirdi. Çakır, lacivert-beyazlı oyuncunun rakibine faul yaptığı gerekçesiyle bu golü de geçerli saymadı.



Cüneyt Çakır, 73. dakikada ise VAR sonrası Kasımpaşa lehine penaltı kararı verdi.



Lacivert-beyazlı takımın hücumunda ceza alanı içinde Fatih Aksoy'un müdahalesiyle Diagne yerde kaldı. Çakır, pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.



- Kasımpaşa, ligde üç maç sonra kazandı



Kasımpaşa, Beşiktaş'ı mağlup ederek Süper Lig'de 3 hafta sonra galibiyet elde etti.



Ligin 14. haftasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan lacivert-beyazlılar, sonrasındaki maçlarda Kayserispor'a 3-0 ve Atiker Konyaspor'a 3-2 yenilmişti.







- Evinde Beşiktaş'a yine yenilmedi



Kasımpaşa, Süper Lig'de Beşiktaş ile evinde yaptığı son 4 maçta mağlup olmadı.



Lacivert-beyazlı takım, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki son 4 maçta Beşiktaş'a karşı 3 galibiyet ve bir beraberlik aldı. 2015-2016 ve 2016-2017'deki karşılaşmaları aynı sonuçla 2-1 kazanan Kasımpaşa, bu sezon ise 4-1 galip geldi. Lacivert-beyazlı takım, geçen sezonki müsabakayı ise 2-2 tamamlandı.



Kasımpaşa, Süper Lig'in yarısını 9 galibiyet, 2 yenilgi ve 6 yenilgi sonunda 29 puanla tamamladı.



- Diagne cezalı



Kasımpaşa'da Diagne, 19. dakikada VAR kararıyla iptal edilen gol sonrası yaptığı sevinç nedeniyle sarı kart gördü.



Golü iptal edilen Diagne, gördüğü sarı kartla da cezalı duruma düştü.



Beşiktaş karşısında biri penaltıdan olmak üzere fileleri iki kez havalandıran Diagne, ilk yarı sonunda 20 gole ulaştı.