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Fenerbahçe'den gol yağmuru

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Fenerbahçe’yi konuk etti. Mücadeleyi 5-2 kazanan sarı-lacivertliler adını bir üst tura yazdırdı.

Spor / 20 Aralık 2018 Perşembe 22:42
Fenerbahçe'den gol yağmuru


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada sağ kanattan Valbuena’nın kullandığı serbest vuruşta Soldado’nun kafasından seken topla buluşan Mehmet Ekici’nin ceza sahası sağ çaprazdan şutunda top ağlarla buluştu. 1-2

55. dakikada Benzia’nın ceza sahası dışından şutunda defansa çarpan top Mehmet Ekici’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun şutu filelere gitti. 1-3

68. dakikada ceza sahası içinde Said Idazza, Mehmet Ekici tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Volkan, topu ağlara yolladı. 2-3

73. dakikada sol kanattan Valbuena’nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Mehmet Topal’ın şutu filelerle buluştu. 2-4

89. dakikada Hasan Ali kaldırım’ın sert şutunu kaleci Anıl çeldi. Dönen topu Reyes filelere gönderdi. 2-5

Stat: Atatürk

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Erdem Bıyık xx, Ata Yıldırım xx

Giresunspor: Anıl x, Uğur x, Ferhat xx, Kağan Miray xx (Abiola dk. 58 xx), Volkan xx, Emre xx, Bahadır xx, Alperen x, Çağlar x (Sery dk. 46 xx), Husmani xx, Said Idazza xx (Saruhan dk. 78 x)

Yedekler: Kayacan, Ahmet, Ergin, Hüsamettin

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Fenerbahçe: Harun Tekin xx, Skrtel xxx, Neustadter xx, Reyes xxx, Barış Alıcı xx (Valbuena dk. 46 xx), İsmail Köybaşı xx, Benzia xxx, Mehmet Ekici xxx (Ferdi dk. 77 x), Mehmet Topal xx (Hasan dk. 76 xx), Ayew xx, Soldado xxx

Yedekler: Berke, Slimani, Abdulcebrail Akbulut, Erten

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Said Idazza (dk. 14), Volkan (dk. 68 pen.) (Giresunspor), Soldado (dk. 7), Mehmet Ekici (dk. 49 ve 55), Mehmet Topal (dk. 79), Reyes (dk. 89) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Husmani (Giresunspor)

Mehmet TopalHarun TekinMehmet Ekiciİsmail Köybaşı


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