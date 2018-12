Fenerbahçe'den gol yağmuru

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



49. dakikada sağ kanattan Valbuena’nın kullandığı serbest vuruşta Soldado’nun kafasından seken topla buluşan Mehmet Ekici’nin ceza sahası sağ çaprazdan şutunda top ağlarla buluştu. 1-2



55. dakikada Benzia’nın ceza sahası dışından şutunda defansa çarpan top Mehmet Ekici’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun şutu filelere gitti. 1-3



68. dakikada ceza sahası içinde Said Idazza, Mehmet Ekici tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Volkan, topu ağlara yolladı. 2-3



73. dakikada sol kanattan Valbuena’nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Mehmet Topal’ın şutu filelerle buluştu. 2-4



89. dakikada Hasan Ali kaldırım’ın sert şutunu kaleci Anıl çeldi. Dönen topu Reyes filelere gönderdi. 2-5



Stat: Atatürk



Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Erdem Bıyık xx, Ata Yıldırım xx



Giresunspor: Anıl x, Uğur x, Ferhat xx, Kağan Miray xx (Abiola dk. 58 xx), Volkan xx, Emre xx, Bahadır xx, Alperen x, Çağlar x (Sery dk. 46 xx), Husmani xx, Said Idazza xx (Saruhan dk. 78 x)



Yedekler: Kayacan, Ahmet, Ergin, Hüsamettin



Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar



Fenerbahçe: Harun Tekin xx, Skrtel xxx, Neustadter xx, Reyes xxx, Barış Alıcı xx (Valbuena dk. 46 xx), İsmail Köybaşı xx, Benzia xxx, Mehmet Ekici xxx (Ferdi dk. 77 x), Mehmet Topal xx (Hasan dk. 76 xx), Ayew xx, Soldado xxx



Yedekler: Berke, Slimani, Abdulcebrail Akbulut, Erten



Teknik Direktör: Ersun Yanal



Goller: Said Idazza (dk. 14), Volkan (dk. 68 pen.) (Giresunspor), Soldado (dk. 7), Mehmet Ekici (dk. 49 ve 55), Mehmet Topal (dk. 79), Reyes (dk. 89) (Fenerbahçe)



Sarı kart: Husmani (Giresunspor)