Gençlerbirliği Kupa'ya veda etti

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut oyuncularının turu istediğini ve güzel bir sonuç aldıklarını belirterek, “Rotasyonlu bir kadroyla sahada yer aldık. Ligde çok düzenli görev veremediğimiz oyuncular sahada çoğunluktaydı. Ağır sahaya rağmen çok iyi mücadele etti oyuncularımız. Maç eksikliklerine rağmen son derece yürekli oynadılar. Turu istediler ve güzel bir sonuçla da son 16 turuna Hatayspor’u taşıdılar. Onlara teşekkür ediyorum. Gençlerbirliği takımı oyuncularını kutluyorum. Onlar da iyi mücadele ettiler. Keyifli bir mücadele oldu" dedi.



Artık ana hedeflerinin lig maçı olduğunu vurgulayan Palut, “Çünkü pazar günü Balıkesirspor ile son derece kritik bir maç oynayacağız. Onun hazırlıklarını sürdüreceğiz. Şehir Türkiye Kupası’nda üst turları çok istiyordu. Umarım hayırlı olur, devamı gelir. Hem ligde hem kupada hedefimize doğru iyi sonuçlar almaya devam ederiz” ifadelerine yer verdi.



Sözeri: “Pozisyonları değerlendiren Hatayspor oldu”



Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Erkan Sözeri ise girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremediklerine dikkat çekerek, “Pozisyonları değerlendiren Hatayspor oldu, kutluyoruz onları. İnşallah bu yolda başarılar diliyorum. Biz de anlık konsantrasyon kaybımızdan dolayı, o golü yemememiz lazımdı ilk yarı. Duran top organizasyonunda o adam paylaşımını iyi yapmamız lazımdı. İkinci yarı iyi oynadık, kontradan gol yedik. Girdiğimiz gol pozisyonlarını maalesef değerlendiremedik. Onun için yapacak bir şey yok. Dediğim gibi Hatayspor’a bu yolda başarılar diliyorum. İnşallah büyük takımlardan birisi gelir güzellik katar Hatay’a diğer turda. Kendi oyuncularımı da kutluyorum, inanılmaz mücadele ettiler. Hedefimizi bundan sonra lig olarak görüyoruz. Organizasyonu önemsedik, önemsemiştik. Bir tur daha atlasak camiamız için iyi olacaktı belki ama olmadı. Genç oyuncularımı da kutluyorum. Onlar da oyuna girdiler, üç tane U21’den oyuncu aldık 2-0 iken. Onlar da çok iyi mücadele etti” şeklinde konuştu.



