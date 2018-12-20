Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında 22, 23 ve 24 Aralık’ta oynanacak olan mücadelelerde görev alacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig’in 17. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:



22 Aralık Cumartesi



13.30 MKE Ankaragücü - Göztepe: Özgür Yankaya



16.00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir : Ali Palabıyık



19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Cüneyt Çakır



23 Aralık Pazar



13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Kayserispor: Hüseyin Göçek



16.00 Bursaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Bülent Yıldırım



16.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus



19.00 Galatasaray - Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler



24 Aralık Pazartesi



20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Ümit Öztürk



20.00 Akhisarspor - Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy



