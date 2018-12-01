



MAÇTAN DAKİKALAR



20. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Torje'nin şutu direğin yanından auta çıktı.



32. dakikada Epureanu'nun verdiği pasta sağ kanatta topla buluşan Visca'nın ceza sahasına girerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



35. dakikada Torje'nin savunmanın arkasına bıraktığı pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Muhammet Demir topu ağlara gönderdi. 0-1



45. dakikada Clichy'nin ceza sahası içine yaptığı ortada Emre'nin ıska geçtiği top Mahmut'un önünde kaldı. Mahmut'un plase vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



54. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emre'nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



58. dakikada sağ kanatta topla buluşan Emre Kılınç'ın ceza sahası içine girerek yaptığı plase vuruş üstten auta çıktı.



71. dakikada Kerim'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Visca, Adebayor'a indirdi. Adebayor'un şutunda savunmadan dönen topu Visca tamamladı ancak meşin yuvarlak auta çıktı.



79. dakikada Clichy'nin ceza sahası içine açtığı ortada Visca'nın kafa vuruşunda topu kaleci Tolgahan kornere çeldi.



79. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Mossoro'nun şutunu kaleci Tolgahan kornere çeldi.



KÜNYE



Stat: 3. İstanbul Fatih Terim



Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Ahmet Narinç xx, İbrahim Bozbey xx



Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Attamah x (Kerim dk. 46 xx), Epureanu xx, Clichy xx, Mahmut xx, Emre xx, Visca xx, Mossoro xx (Soner dk. 90 ?), Napoleoni xx, Bajic x (Adebayor dk. 59 x)



Yedekler: Volkan, Arda, Hafes, Jojic, Uğur, Gökhan, Yusuf



Teknik Direktör: Abdullah Avcı



DG Sivasspor: Tolgahan xx, Papp xx, Bjarsmyr xx, Braz xx, Uğur xx, Ndinga xx, Hakan xx, Torje x (Medjani dk. 68 x), Robinho xx (Erdoğan 90+1 ?), Emre Kılınç xx, Muhammet Demir xx (Rybalka dk. 73 x)



Yedekler: Ali, Kone, Ziya, İlker, Aydın, Cyriac, Alvarez



Teknik Direktör: Hakan Keleş



Gol: Muhammet Demir (dk. 35) (DG Sivasspor)



Sarı kartlar: Robinho, Hakan, Braz (Sivasspor), Adebayor, Emre, Epureanu (Başakşehir)



(Ozan Buğra Koşar - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)