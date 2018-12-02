Derbide tartışmalı penaltı pozisyonu

Beşiktaş - Galatasaray derbisinde Vida'nın eline çarpan topta Cüneyt Çakır oyunu devam ettirince sarı-kırmızılıları çıldırttı.
Mücadelenin 18. dakikasında Beşiktaş, VAR kararıyla penaltı kazandı. Ljajic'in golüyle 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar ilk devreyi de önde kapattı.
GALATASARAYLILAR PENALTI BEKLEDİ
Karşılaşmanın 44. dakikasında bu kez Galatasaray cephesi penaltı bekledi. Medel'in ceza sahasında uzaklaştırmak için vurduğu top Vida'nın eline çarptı.
Sarı-kırmızılı futbolcular penaltı itirazları yapınca hakem Cüneyt Çakır, VAR'da posizyonu inceleme kararı aldı. Çakır, pozisyonu inceledikten sonra topun yakın mesafeden Vida'nın eline çarptığına karar verdi ve oyunu devam ettirdi.