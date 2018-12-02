Beşiktaş'ta bir sakatlık daha

Spor Toto Süper Ligin 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.



Dev derbi öncesi iki takımdaki eksikler dikkat çekerken Beşiktaş'ta bir sakatlık şoku daha yaşandı.



LENS SAKATLANDI



Beyaz Futbol Beşiktaş Muhabiri Sercan Dikme, canlı yayında son dakika bilgilerini verirken Sarpsborg maçında sakatlanan Jeremain Lens'in Galatasaray maçında yedek olacağını söyledi.







Dikme, Şenol Güneş'in son antremanından yola çıkarak Beşiktaş'ın ilk 11'ini şu şekilde sıraladı;



Karıus,Caner,Vıda,Necip,Adrıano,Medel,Dorukhan,Querasma,Adem,Pektemek,Güven



Galatasaray'ın muhtemel 11'i



Muslera,Nagatomo,Maicon,Ozan,Linnes,Selçuk,Fernando,Onyekuru,Feghouli,Mariano,Eren