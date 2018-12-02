Beyaz Gazete Ana Sayfa

Beşiktaş'ta bir sakatlık daha

Beyaz Futbol'da yer alan habere göre Beşiktaşlı futbolcu Jeremain Lens sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında yer alamayacak.

Spor / 02 Aralık 2018 Pazar 00:06
Beşiktaş'ta bir sakatlık daha
Video için tıklayın

Spor Toto Süper Ligin 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Dev derbi öncesi iki takımdaki eksikler dikkat çekerken Beşiktaş'ta bir sakatlık şoku daha yaşandı.

LENS SAKATLANDI

Beyaz Futbol Beşiktaş Muhabiri Sercan Dikme, canlı yayında son dakika bilgilerini verirken Sarpsborg maçında sakatlanan Jeremain Lens'in Galatasaray maçında yedek olacağını söyledi.



Dikme, Şenol Güneş'in son antremanından yola çıkarak Beşiktaş'ın ilk 11'ini şu şekilde sıraladı;

Karıus,Caner,Vıda,Necip,Adrıano,Medel,Dorukhan,Querasma,Adem,Pektemek,Güven

Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Muslera,Nagatomo,Maicon,Ozan,Linnes,Selçuk,Fernando,Onyekuru,Feghouli,Mariano,Eren

LensSpor TotoŞenol GüneşBeşiktaşGalatasaray


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

31 MART NİYE ÖNEMLİ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar