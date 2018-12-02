Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi 1-0'lık skorla Siyah - Beyazlılar kazandı.



Beşiktaş'a Galatasaray karşısında 3 puanı getiren tek golü penaltıdan Ljajic kaydetti.



Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 24'e yükseltti. Galatasaray ise 24 puanda kaldı.







CÜNEYT ÇAKIR VE VAR DAMGASI



Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbi mücadelesine hakem Cüneyt Çakır ve Video Hakem Sistemi (VAR) damga vurdu. Karşılaşmanın 17. dakikasında Beşiktaş'ın rakip ceza sahası içinde kullandığı çift vuruşta top Eren'in eline çarptı. Hakem Cüneyt Çakır, VAR incelemesinin ardından Siyah - Beyazlılar lehine penaltı kararı verdi.



İlk yarının son dakikalarında ise Galatasaray penaltı bekledi. Kullanılan serbest vuruşta Beşiktaş ceza sahasında top Vida'nın eline çarptı. Hakem Cüneyt Çakır VAR kontrolünün ardından devam kararı verdi.



Cüneyt Çakır, 66. dakikada bu kez Galatasaray lehine penaltı noktasını gösterdi. Çakır, VAR kontrolünün ardından pozisyonda Onyekuru'nun topu eliyle aldığını tespit etti ve penaltı kararını iptal etti.







GÜNEŞ, TERİM'E BAŞARILAR DİLEDİ



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, derbi öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e başarılar diledi.



Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren karşılaşma öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e başarılar diledi. Karşılaşma öncesinde Terim'le bir araya gelen Güneş, tecrübeli teknik adama “Hoş geldiniz. Bu maçta başarılar dilerim” dedi.



FATİH TERİM LOCADAN İZLEDİ



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yardımcı antrenör Hasan Şaş, Beşiktaş derbisini cezasından dolayı locadan takip etti.



Spor Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim ile yardımcı antrenör Hasan Şaş, cezasından dolayı takımının yanında olamadı.Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK'dan maç ceza alan Terim'in yerine takımın başında yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Levent Şahin yer aldı.



Fatih Terim ile Hasan Şaş, Vodafone Park'ta locadan derbiyi takip ederken, Terim'e locada Beşiktaş Genel Koordinatörü Ahmet Ateş eşlik etti.







BEŞİKTAŞ'TA SÜRPRİZ YOK



Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde siyah-beyazlı ekibin kadrosunda sürpriz yaşanmadı. Pepe ve Babel'in yokluğunda Necip ve Mustafa Pektemek 11'de sahaya çıktı.



Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi öncesinde sahaya çıkan 11'de sürpriz yaşanmadı. Sarpsborg maçında çok etkili bir performans gösterip 2 gol ve 1 asistle oynayan ancak son dakikada attığı gol sonrasında sol arka adalesinde zorlanmaya yaşayan Lens, Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından riske edilmezken, sakatlığı bulunan Pepe ve Babel'in yerine ise savunmada Necip, sol kanatta da Mustafa Pektemek forma giydi. Siyah-beyazlılarda forvet hattında ise beklenildiği gibi Güven Yalçın sahaya çıktı. Sakatlığı nedeniyle Norveç'e götürülmeyen ve tedavisi tamamlanan Gökhan Gönül de riske edilmeyen bir diğer isim oldu. Beşiktaş'ta sağ bekte Adriano, sol bekte de Caner Erkin görev aldı.







FERNANDO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Fernando, Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Fernando gelecek hafta Çaykur Rizespor maçında takımını yalnız bırakacak.



Spor Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada sarı-kırmızılıların Brezilyalı futbolcusu Fernando cezalı duruma düştü. Maçtan önce sarı-kart sınırında bulunan Fernando, 40. dakikada sarı kart gördü. 31 yaşındaki futbolcu böylece gelecek hafta Türk Tekekom Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor maçında cezalı oldu ve takımını yalnız bırakacak.

