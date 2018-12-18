Trabzonspor'da kriz

Trabzonspor’un Kosta Rikalı kalecisi Esteban Alvarado, Trabzon’u terk etti.
Trabzonspor'da Onur'un kadro dışı bırakılmasını ardından kaleyi devralan Uğurcan Çakır'ın ardında yedek kalan Esteban, bordo-mavili kulübe alacakları ödenmediği için ihtar çekmişti. Kosta Rikalı kaleci, sözleşmesini tek taraflı feshetti ve Trabzon'dan ayrıldı.
Ziraat Türkiye Kupası 5 Tur rövanş maçında kalede yer alması beklenen Esteban Alvarado, bordo-mavili takımın bu akşam gerçekleştirdiği çalışmada da yer almayarak şehri terk etti.