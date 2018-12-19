Nazilli Belediyespor kupaya veda etti

Nazilli Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası’nda Karşıyaka’yı 2-0, Tokatspor’u 5-0, Osmanlıspor’u 3-2 mağlup ederek 5. tura yükselmişti. 5. turda Göztepe’ye ilk maçına 3-0, rövanşta da 2-1 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Müsabakada Göztepe’nin gollerini 31 ve 52’nci dakikalarda Ngando, Nazilli Belediyspor’un golünü ise 11’inci dakikada Onur Karakabak kaydetti.



Stat: Bornova Stadı



Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Serdar Diyadin, Selahattin Altay, Yasin Kol



Göztepe: Mehmet Göktuğ, Gouffran (Halil Akbunar ), Ngando, Poko(Alpaslan Öztürk), Grillo, Serkan Bakan, Yalçın Kayan, Cikalleshi, Araujo, Tayfur Bingöl, Samed Ali



Nazilli Belediyespor: Hasan Çayrak, Polat Güren, Mert Er Estik, Said Can Açıkalın (Serkan Güler), Sergen Piçinciol,Taylan Özgün(Sevcan Bıyıklı), Temel Taşkın, Burak Özbakır, Onur Karakabak, Aykut Sarıdoğan, Mert Çapar(Onur Topal)



Sarı kartlar: Dk 41 Polat Güren (Nazilli Belediyepsor) Dk 63 Samed Ali



Goller: Dk 31, Dk 52 Ngando (Göztepe), Dk 11 Onur Karakabak (Nazilli Belediyespor)