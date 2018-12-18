Beyaz Gazete Ana Sayfa

Galatasaray son 16'da

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ikinci maçında evinde karşılaştığı TFF 2. Lig ekibi Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan sarı-kırmızılılar böylece Türkiye Kupası’nda Son 16 Turu’na kalan ekip oldu.

Spor / 18 Aralık 2018 Salı 22:28
Galatasaray son 16'da


Maçtan dakikalar

5. dakikada Atalay'ın sol kanattan yerden ortasında kaleci Metin'den seken topu alan Linnes, Celil'e çıkardı. Celil'in ceza sahası içinden vuruşunda defans topu son anda çizgiden çıkardı.

14. dakikada savunmanın arkasına sarkan Taha Balcı'nın ceza sahası içerisine girmeden kaleci İsmail üzerinden yaptığı aşırtma vuruşunda top kalenin solundan dışarı gitti.

19. dakikada Yunus'un ara pasında defansın arkasına sarkan Muğdat'ın sağ taraftan ceza sahası içine girip, kaleci Murat ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Murat topu uzaklaştırdı.

62. dakikada Muğdat Çelik'in pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Atalay'ın vuruşunda kaleci Metin topu tek hamle de kontrol etti.

65. dakikada Selçuk İnan ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta barajdan seken topu önünde bulan Yunus'un altıpasta yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

85. dakikada sağ kanattan içeri giren Devrim'in pasında kaleci İsmail'i geçen topu Taha boş kaleye gönderdi. 1-1

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Mustafa Savranlar xx

Galatasaray: İsmail xx, Linnes xx, Maicon xx, Ahmet Çalık xx, Ömer Bayram xx, Donk xx, Selçuk İnan xx, Celil Yüksel xxx, Yunus Akgün xxx (Malik Karaahmet dk. 85 ?), Atalay Babacan xx (Ali Yavuz Kol dk. 78 x), Muğdat Çelik xx

Yedekler: Batuhan Şen, Mariano, Serdar Aziz, Henry Onyekuru, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Abdussamed Karnuçu, Yuto Nagatomo

Teknik Sorumlular: Levent Şahin, Ümit Davala

Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdülkadir Korkut xx, Cihan Can xx (Hakan Çevik dk. 84 ?), Uğur Ultu xx, Erdi Dikmen xx, Seçkin Getbay xx (Burak Aydın dk. 84 ?), Butuhan Süer xx (Devrim Taşkaya dk. 46 x), Sertaç Çam xx, Gökhan Meral xx, Süleyman Olgun xx, Taha Balcı xxx

Yedekler: Hakkı Yıldız, Uğurcan Bekçi, Alperen Pak

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Goller: Yunus Akgün (dk. 65) (Galatasaray), Taha (dk. 85) (Keçiörengücü)

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)

Özgür YankayaMehmet Cem HanoğluAhmet ÇalıkSelçuk İnanSüleyman Olgun


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar