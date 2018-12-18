Galatasaray son 16'da



Maçtan dakikalar



5. dakikada Atalay'ın sol kanattan yerden ortasında kaleci Metin'den seken topu alan Linnes, Celil'e çıkardı. Celil'in ceza sahası içinden vuruşunda defans topu son anda çizgiden çıkardı.



14. dakikada savunmanın arkasına sarkan Taha Balcı'nın ceza sahası içerisine girmeden kaleci İsmail üzerinden yaptığı aşırtma vuruşunda top kalenin solundan dışarı gitti.



19. dakikada Yunus'un ara pasında defansın arkasına sarkan Muğdat'ın sağ taraftan ceza sahası içine girip, kaleci Murat ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Murat topu uzaklaştırdı.



62. dakikada Muğdat Çelik'in pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Atalay'ın vuruşunda kaleci Metin topu tek hamle de kontrol etti.



65. dakikada Selçuk İnan ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta barajdan seken topu önünde bulan Yunus'un altıpasta yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0



85. dakikada sağ kanattan içeri giren Devrim'in pasında kaleci İsmail'i geçen topu Taha boş kaleye gönderdi. 1-1



Stat: Türk Telekom



Hakemler: Özgür Yankaya xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Mustafa Savranlar xx



Galatasaray: İsmail xx, Linnes xx, Maicon xx, Ahmet Çalık xx, Ömer Bayram xx, Donk xx, Selçuk İnan xx, Celil Yüksel xxx, Yunus Akgün xxx (Malik Karaahmet dk. 85 ?), Atalay Babacan xx (Ali Yavuz Kol dk. 78 x), Muğdat Çelik xx



Yedekler: Batuhan Şen, Mariano, Serdar Aziz, Henry Onyekuru, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Abdussamed Karnuçu, Yuto Nagatomo



Teknik Sorumlular: Levent Şahin, Ümit Davala



Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdülkadir Korkut xx, Cihan Can xx (Hakan Çevik dk. 84 ?), Uğur Ultu xx, Erdi Dikmen xx, Seçkin Getbay xx (Burak Aydın dk. 84 ?), Butuhan Süer xx (Devrim Taşkaya dk. 46 x), Sertaç Çam xx, Gökhan Meral xx, Süleyman Olgun xx, Taha Balcı xxx



Yedekler: Hakkı Yıldız, Uğurcan Bekçi, Alperen Pak



Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz



Goller: Yunus Akgün (dk. 65) (Galatasaray), Taha (dk. 85) (Keçiörengücü)



(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)