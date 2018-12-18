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Jose Mourinho kovuldu

Manchester United'ta menajer Jose Mourinho'nun görevine son verildi.

Spor / 18 Aralık 2018 Salı 12:54
Jose Mourinho kovuldu

İngiltere Premier Lig'de kötü sonuçlar alan Manchester United, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı.

İngiliz kulüp, Portekizli teknik adamın görevine son verildiğini resmen duyurdu.

Mourinho'nun yerine sezon sonuna kadar geçici bir teknik adam getirilecek. Bu sürede Manchester United yönetimi gelecek sezonun menajeri için çalışmalarını sürdürecek.

Manchester United ligde 17 hafta sonunda 26 puanla lider Liverpool'un 19 puan gerisinde 6. sırada bulunuyor.

Manchester UnitedJose Mourinho


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