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F.Bahçe taraftarı hastaneye akın etti

Fenerbahçe ile BB Erzurumspor arasında oynanan müsabaka esnasında sarı-lacivertli taraftar Emre Soner Ergen, tribünden merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Maç sonrasında taraftarlar hastaneye akın etti.

Spor / 18 Aralık 2018 Salı 08:24
F.Bahçe taraftarı hastaneye akın etti

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-BB Erzurumspor müsabakasının başlarında sarı-lacivertli taraftar Emre Soner Ergen, maraton tribününden merdiven boşluğuna düşerek ağır şekilde yaralandı. Tribünlerin ambulans çağrısı sonrasında sağlık görevlileri olaya müdahale ederken, Ergen stadın hemen yanındaki hastaneye kaldırıldı. Daha sonra Fenerbahçe'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada kan ihtiyacının bulunduğu belirtildi ve taraftarlar hastaneye kan vermeye davet edildi.

TARAFTARLAR HASTANEYE AKIN ETTİ
Twitter hesabından yapılan açıklama sonrası, Fenerbahçeli taraftarlar hastaneye kan vermek için akın etti. Hastanede toplanan yüzlerce taraftar, hastane önünde Ergen'den gelecek güzel haberi bekledi.

ALİ KOÇ HASTANEYE GELDİ

Maç sonrası hastaneye gelen Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç, doktordan bilgi aldı. Burada bir süre duran Koç, Ergen ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra hastaneden ayrıldı.

Merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralanan Ergen'in durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Geçmiş OlsunFenerbahçeKulüp BaşkanıHastaneErzurumspor


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