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'Büyü terse döndü'

Ahmet Çakar, Kadıköy'de olduğu iddia edilen büyünün terse döndüğünü söyledi.

Spor / 18 Aralık 2018 Salı 00:46
'Büyü terse döndü'
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Fenerbahçe'nin kötü gidişi devam ederken son maçta sahasında Erzurumspor'a 1 puan kaybetti.

Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği maçı son dakikada yediği golle 2-2 beraber bitirirken, Ahmet Çakar kötü gidişle ilgili çok konuşulacak sözler sarf etti.

BÜYÜ TERSİNE DÖNDÜ

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenememesinin ardından ortaya atılan büyü iddiasını Çakar yeniden gündeme getirdi.

Çakar, büyünün tersine döndüğünü söylerken kötü gidişte etkisi olduğunu söyledi. 

GALATASARAY KAZANACAK

Dikkat çeken sözlerine devam eden Çakar, Galatasaray'ın da bu sezon Kadıköy'de kazanacağını belirtti.

FenerbahçeBeyaz TvAhmet ÇakarGalatasaray


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